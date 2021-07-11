تعاونية الاتحاد تستعد لافتتاح فرعها الـ 22 بالبرشاء جنوب

المصدر: دبي – البيان

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن إنجاز مشروع مركز تجاري في منطقة البرشاء جنوب الأولى بنسبة 100%، إذ سيتم افتتاحه قريباً لينضم إلى قائمة فروعها الـ 21 ومراكزها الرائدة، وذلك في إطار خطط التعاونية للتوسع والانتشار، بما يخدم أفراد المجتمع، ويساهم في توفير التوازن في السوق.

جاء ذلك خلال عملية تسليم إدارة الشؤون الإدارية بإشراف مباشر من محمد جمعة ثاني بالرقاد مدير الإدارة، أعمال مشروع المركز الواقع في منطقة البرشاء جنوب إدارياً للقطاعات والإدارات المعنية إيذاناً بافتتاحه قريباً خلال الشهر الجاري، إذ إن المركز الجديد سيرفع من نسب المخزون الاستراتيجي للسلع في التعاونية، وسيتضمن أنماطاً جديدة للتسوّق.

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