«كابيتال انتليجينس» تثبت تصنيفها للإمارات وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت مؤسسة «كابيتال انتليجينس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي لكلٍ من العملات الأجنبية على المدى الطويل والعملات المحلية على المدى الطويل لدى الإمارات عند «AA-»، وهو من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، وذلك وفقاً لما أعلنته المؤسسة في تقرير أصدرته أمس.

وأفادت «كابيتال انتليجينس» في نفس تقريرها بأنها ثبتت أيضاً تصنيفها السيادي لكلٍ من العملات الأجنبية على المدى القصير والعملات المحلية على المدى القصير لدى الإمارات عند «A1+».

كما أبقت «كابيتال انتليجينس» على نظرتها المستقبلية المستقرة لكافة التصنيفات السيادية الأربعة المذكورة أعلاه للإمارات.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن مبررات تثبيت التصنيف المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة تتمثل في حجم الثروة السيادية والاستثمارات الخارجية الهائل الذي تمتلكه الإمارات، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من استقرار داخلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز