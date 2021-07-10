7 مراكز تسوق في أبوظبي تطلق عروضها الصيفية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أطلقت مراكز التسوق في أبوظبي عروضها الخاصة لموسم الصيف ضمن حملة «هلا بالصيف»، وتتضمن العديد من البرامج الترفيهية والمتنوعة داخل المراكز، مع إطلاق خصومات متنوعة على السلع والمنتجات في المحال التجارية.

وتستقطب 7 مراكز تسوق كبرى في العاصمة آلاف المتسوقين يومياً، حيث أطلقت مراكز أبوظبي مول، و«ديرفيلدز»، والمارينا، والخالدية، والوحدة، المشرف مول والمركز التجاري العالمي عروضها الصيفية الكبيرة.

وأطلق مركز «ديرفيلدز» في أبوظبي، برنامج «هلا بالصيف»، ويقدم مجموعةً واسعة من عروض التسوق والجوائز، ويستمر برنامج التسوق حتى 17 يوليو 2021 ويوفر فرصاً للاستفادة من عروض مجزية تصل إلى 80% لدى أكثر من 50 متجراً، إضافة إلى الجائزة الكبرى، وهي سيارة «جي إيه سي» الجديدة من طراز جي إس 3 التي سيتم السحب عليها في 1 سبتمبر المقبل.

وتتضمن العروض «تسوق واربح جوائز فورية» ضمن ركن مؤقت وتفاعلي يتسم بطابعٍ بحري في ردهة المول، حيث يستطيع المتسوق اللعب للفوز بمنتجات وخدمات تصل قيمتها حتى 70 ألف درهم من أبرز العلامات التجارية.

وأكد محمد الحاج، المدير التنفيذي لمركز ديرفيلدز للتسوق أن المركز يستخدم نظام الفحص الجديد (EDE) للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد -19، وذلك عبر تطبيق إلكتروني للهاتف المحمول، حيث يقوم بمسح الشخص خلال 3 ثوان وتحديد حالته إذا كانت سلبية أو إيجابية بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستخدام أحدث التقنيات، لجعل الدخول إلى المركز التجاري سهلاً وآمناً.

وقال: «نسعى إلى تقديم تجارب جديدة لمجتمعنا في «هلا بالصيف» وعروض متنوعة، ونضمن للجميع الفوز بجوائز رائعة بالإضافة إلى العروض والخصومات.

وأضاف إن مركز ديرفيلدز يقدم سلسلة من الأنشطة طوال موسم الصيف، بما فيها عروض خاصة للعيد وموسم العودة إلى المدارس.

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