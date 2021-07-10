دبي أفضل وجهات العالم لعشاق المشغولات الذهبية

المصدر: إعداد: نهى حوا

عززت دبي مكانتها ضمن أفضل الوجهات في العالم لعشاق المجوهرات المصنوعة من الذهب واستحقت المدينة لقب «مدينة الذهب» لوفرة هذا المعدن الثمين الأصفر، حيث يمكن شراء الذهب الرخيص والأصلي من أسواقها، مع تصاميم ترضي أذواق الكثيرين.

وأوضح موقع «ترافيل كودلي» المتخصص بالسفر، أن المدينة تتقدّم على هونغ كونغ والولايات المتحدة من حيث تجارة الذهب، حيث بلغت تجارة الذهب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، 49 مليار دولار وفقاً لجمارك دبي.

وتتناثر مئات متاجر الذهب المرخصّة في المدينة التي بالإمكان الشراء منها، ويعد سوق الذهب في ديرة من أكبر وأشهر أسواق الذهب في العالم.

وعززت 4 أسباب موقع دبي كـ «مدينة الذهب» في مقدمتها أن الذهب في دبي أرخص ثمناً. وبسبب السياسات الحكومية والضرائب المنخفضة فإن سعر الذهب في دبي دائماً ما يقل عن البلدان الأخرى في العالم.

وعلاوة على ذلك، فإن الذهب معفى من الضرائب للسياح في دبي، ولهذا يأتي الكثير من الناس من بلدان أخرى إلى دبي لشراء الذهب فقط. كما يتاح للسائحين أيضاً القيام بالمساومة مع التاجر على السعر والحصول على خصومات جيدة وكل ذلك يعتمد على كمية الذهب وتكلفته، وطبعاً تعتمد الأسعار على التصاميم والمهارة.

ويضمن الاطمئنان إلى النقاء والجودة شراء الذهب وقد عينت بلدية دبي مفتشين فقط للتحقق من جودة الذهب بانتظام ما يعزز تألق الإمارة في صناعة وتجارة المعدن الثمين فضلاً عن توافر مختلف التصاميم في مكان واحد، سواء من هونغ كونغ أم سنغافورة أم إيطاليا أم الهند أم أي بلد آخر، يمكن العثور على التصاميم المشهورة عالمياً وأيضاً العقوبات الصارمة على خلط الذهب.

وبحسب التقرير تحتضن دبي سوقين للذهب، الجديد والقديم، وقبل الشراء يمكن للمتسوقين التحقق من السعر، فهناك لوح كبير خارج جميع متاجر الذهب، كما يمكن استشارة موقع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، أو حتى الإنترنت. ويمنح بعض البائعين في دبي ضماناً لمدة تصل إلى عام لإصلاح الذهب مجاناً وضمانة بالنقاء بواسطة شهادة «باريك» من قبل إدارة مختبر دبي المركزي.

وتجدر الملاحظة أنه فيما سعر الذهب هو الأدنى في العالم، لكن الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي فرضت من يناير 2018 ضريبة 5%، فيما أيضاً قد تصل رسوم الدفع ببطاقة الائتمان إلى 1-2%.

ومع ذلك، يقدم مهرجان دبي للتسوق المقام سنوياً من ديسمبر إلى يناير ومفاجآت صيف دبي المقامة بين 1 يوليو إلى 4 سبتمبر، مناسبتين للحصول على خصومات وعروض مهمة لشراء الذهب.

وفي وقت يرى معظمنا الذهب كمجرد استثمار أو قطعة مجوهرات، فإنه من الممكن الدفع بالذهب في المطاعم في دبي، كما تتوفر أجهزة صرف آلية في العديد من الأماكن حيث يمكن سحب الذهب منها، والأمر لا يتوقف على ذلك، بل يمكن الحصول على طبق برياني مزيناً بالذهب 23 قيراطاً صالحاً للأكل في أحد المطاعم الهندية بتكلفة 270 دولاراً.

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