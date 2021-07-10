مركز النهدة يتوسع في خدماته الاقتصادية بأفضل الأنظمة

المصدر: دبي- البيان

حقق مركز النهدة للخدمات الحكومية في منطقة القصيص تقدماً كبيراً خلال الفترة الماضية وبدأ في التوسع في تقديم خدماته للتسهيل على المراجعين وتلبية متطلبات رجال الأعمال، وفق ما يواكب أحدث التقنيات العالمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت، وإنترنت الأشياء، والتي ساهمت بدورها في تعزيز ريادة دبي، وإرساء منظومة صحية عالية الجودة لسعادة المجتمع.

وجاء المركز مواكباً للتحولات الذكية والمستقبلية التي تشهدها الدولة، نحو مئوية الإمارات 2071، وفي ضوء خطة دبي 2021 الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى في العالم؛التي تستهدف توفير أفضل أنظمة الرعاية الصحية المبتكرة، وتعزيز جودة الحياة.

أكد شمس الدين بن محي الدين رئيس مركز النهدة للخدمات أن المركز يخدم قطاعاً كبيراً من طالبي الخدمات الحكومية ولا يدخر وسعاً في التسهيل عليهم للحصول على خدماتهم في أسرع وقت ممكن وبالتكلفة الاقتصادية المحددة، مشيراً إلى أن المركز يقدم الخدمات الحكومية المختلفة المتعلقة بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وهيئة الصحة بدبي، والدفاع المدني بدبي، والهجرة، والكاتب العدل بدبي، ومحاكم دبي، ومع انطلاقة مرفق اختبار كوفيد، افتتح مركز النهدة، مركز اختبار كوفيد درايف ثرو على مدار 24 ساعة تحت إشراف هيئة الصحة بدبي وتتوقع إدارة مركز النهدة أن توسع نطاق خدماتها لتشمل مزيداً من الناس، وتتجلى خصوصية مركز اختبار درايف ثرو هذا؛ في أن المرفق متاح على مدار 24 ساعة، ويمكن إجراء الاختبار دون الخروج من السيارة، الأمر الذي يعد مصدر ارتياح كبيراً، خاصة للعائلات التي تأتي لإجراء اختبارات PCR للسفر ولأغراض أخرى، والمركز، الذي يعمل على مدار اليوم، يتقاضى 110 دراهم فقط، وهو في متناول الجميع، وتظهر النتيجة في غضون 12-24 ساعة بعد أخذ المسحة.

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