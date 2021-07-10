تعاونية الاتحاد تستعد لافتتاح فرعها الـ 21 بمركز البرشاء جنوب

المصدر: دبي - البيان

كشفت تعاونية الاتحاد عن إنجاز مشروع مركز تجاري في منطقة البرشاء جنوب الأولى بنسبة 100%، إذ سيتم افتتاحه قريباً لينضم إلى قائمة فروعها ومراكزها الرائدة، وذلك في إطار خطط التعاونية للتوسع والانتشار، بما يخدم أفراد المجتمع، ويساهم في توفير التوازن في السوق وتجربة تسوق فريدة من نوعها.

جاء ذلك خلال عملية تسليم إدارة الشؤون الإدارية بإشراف مباشر من محمد جمعة ثاني بالرقاد مدير الإدارة، أعمال مشروع المركز الواقع في منطقة البرشاء جنوب إدارياً للقطاعات والإدارات المعنية إيذاناً بافتتاحه قريباً خلال الشهر الجاري، إذ إن المركز الجديد سيرفع من نسب المخزون الاستراتيجي للسلع في التعاونية، وسيتضمن أنماطاً جديدة للتسوّق، وسيساهم في مواكبة نمو الطلب الاستهلاكي في دبي، كما أنه يعتبر امتداداً لشبكة أفرعها الـ 21 بشكل أكثر توسعاً في مناطق إضافية بالإمارة.

وقال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق إن تعاونية الاتحاد ملتزمة ضمن خططها الاستراتيجية بتوفير تجربة تسوق فريدة من نوعها لجميع الفئات المجتمعية مع ضمان توفير أفضل المنتجات بمواصفات عالية وأجودها بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن الانتهاء من إنجاز المركز الجديد في منطقة البرشاء جنوب الأولى بنسبة 100% وبوقت قياسي إيذاناً بافتتاحه خلال شهر يوليو الجاري، يندرج ضمن أهداف التعاونية في الانتشار والنمو بما يعود بالفائدة على المساهمين والمتسوقين.

وأضاف إن المركز الجديد يتميز بموقعه الحيوي الذي يقع وسط مشروع محمد بن راشد للإسكان، ليخدم قاطني منطقة البرشاء جنوب 1 و2 و3 و4 والبرشاء 1 و2 و3 وميراكلز دبي إضافة للمناطق المحيطة الأخرى.

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