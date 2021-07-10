مفاجآت صيف دبي تطلق باقة من العروض الترويجية والترفيهية

المصدر: دبي –البيان

أطلقت «مفاجآت صيف دبي 2021» باقة من العروض الترويجية والترفيهية الممتعة أمس خلال عطلة نهاية الأسبوع وأهدت سكان الإمارة وزوارها العديد من تجارب التسوق القيمة والعروض السخية وأفضل الصفقات الحصرية على مجموعات واسعة من المنتجات والسلع ووفرت العديد من الجوائز والسحوبات على جوائز نقدية وعينية في مختلف أنحاء المدينة.

وتعزز الدورة الحالية من «مفاجآت صيف دبي» - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» - مكانة دبي وجهة ممتعة ومميزة وآمنة ترحب بالزوار من أنحاء العالم حيث تقدم مراكز التسوق خصومات كبيرة على الأسعار فيما تراعي الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الزوار والعارضين حيث تلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق ومواقع الجذب السياحية المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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