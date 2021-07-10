الإمارات الأولى عربياً والـ 32 عالمياً في جاذبية الاستثمار 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً و32 عالمياً على مؤشر جاذبية الدول لرأس المال المُجازِف ورأس المال الخاص لعام 2021، الصادر عن كلية نافارا للأعمال «آي إي إس إي» في إسبانيا.

وحصلت الإمارات في المؤشر العام على 64.8 من أصل 100 درجة.

وتفوّقت الإمارات على لكسمبورغ، والتي جاءت في المركز الــ 36 برصيد 64.1 درجة، وأيضاً آيسلندا، التي نالت المركز الــ 62 برصيد 50,09 درجة.

وذكرت «آي إي إس إي» في التقرير المُرفَق بإصدار هذا العام من المؤشر أن الإمارات مُصنفة حالياً ضمن أعلى فئة من الدول على مستوى العالم في جاذبيتها للاستثمار وهي فئة «الدول ذات الجاذبية المرتفعة، والتي تتسم بتعرض عال لمستثمري رأس المال المُجازِف والأسهم الخاصة العالميين».

وأضاف التقرير أن الإمارات حققت تقدماً مطرداً في تصنيفها على المؤشر خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية جودة المناخ الاستثماري السائد في 125 دولة من دول العالم، وقدرته على استقطاب مستثمري رأس المال المُجازِف والأسهم الخاصة.

وتميز إصدار هذا العام من المؤشر بتركيزه على المناخ الاستثماري في الــ 125 دولة في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، بكل ما فرضته على العالم من متغيرات.

وتبوّأت الولايات المتحدة صدارة المؤشر هذا العام بعد حصولها على العلامة الكاملة «100 من أصل 100 درجة» وبفارق كبير، حلّت المملكة المتحدة في المركز الثاني، برصيد 90.3 درجة فيما جاءت اليابان ثالثة برصيد 87.4 درجة.

ومن الجدير بالذكر أن إصدار هذا العام هو الإصدار العاشر للمؤشر.

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