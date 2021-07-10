«أدين»:الجائحة سرّعت تحوّل الشركات في الإمارات إلى التجارة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال ساندر مارتينز، رئيس شركة «أدين» للمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، إن الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات قبل جائحة «كوفيد 19» ساهم بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة إيرادات تصل إلى 62.8 مليار دولار (230.4 مليار درهم) بحلول 2023، وفقًا لتقارير سابقة صادرة عن مؤسسة دبي للمستقبل.

وأضاف مارتينز إن الجائحة ساهمت في تسريع ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، وتعيش الإمارات حاليًا زخمًا من تنوع السوق، موضحاً أن الإمارات استطاعت التكيف بسرعة مذهلة مع الأوضاع الجديدة وسرعان ما تحوّلت إلى البدائل والأعمال الافتراضية.

تسريع

وأشار إلى أن الجائحة أدت إلى تسريع الخطى نحو تحوّل المزيد من الشركات والقطاعات إلى التجارة الإلكترونية، حيث كشفت دراسة لماستركارد أن ما يقرب ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في الإمارات 73% يتسوقون عبر الإنترنت أكثر مما كانوا يفعلون قبل الجائحة.

حيث حققت السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والملابس والخدمات المصرفية أعلى ارتفاع في النشاط عبر الإنترنت، ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا دورًا كبيراً في إشراك المستهلكين عبر الإنترنت حيث اكتشف 72% و 56% من المشاركين بائعين جدد عبر فيسبوك وإنستجرام على التوالي.

وتابع: في هذا السياق؛ شهدنا ارتفاعًا في طلبات توصيل الطعام والطلبات الخارجية، كما أن استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية شهدت أيضاً نمواً متزايداً.

وكذلك كان الحال مع قطاع البيع بالتجزئة أيضًا الذي شهد زيادة سريعة في عمليات الشراء عبر الإنترنت. ونعتقد أن الحصة المتزايدة للتجارة الإلكترونية في السوق سوف تنمو وتزداد؛ حتى بعد أن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد الوباء.

مدفوعات

وأشار رئيس شركة «أدين» للمدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط إلى أن المنتجات والحلول التي تقدمها الشركة تأتي في طليعة التكنولوجيا والابتكار.

حيث تقدم خدمة وميزات لا يستطيع التجار الوصول إليها من خلال مقدمي الخدمة المحليين لأسباب مختلفة، تشمل، معدلات قبول أعلى، تقليل معاملات الاحتيال، رؤى متعمقة للمتسوقين عبر جميع القنوات تتيح تحليلات أعمق للأعمال، والشفافية الخلفية للعملاء والأنظمة والبيانات والمتاجر والممتلكات عبر الإنترنت لتنمو عالميًا، وتقديم جميع طرق الدفع الرئيسية حول العالم، والتعرف على المتسوقين عبر القنوات، وتحسين عمليات إرجاع المشتريات عبر الإنترنت في المتجر.

مركز للابتكار

ورداً على سؤال حول اختيار مركز دبي المالي العالمي كمقر إقليمي للشركة، قال: يعد مركز دبي المالي العالمي مركزًا رئيسيًا للابتكار. ومن خلال تواجدنا فيه كجزء من النظام البيئي للمركز؛ سوف يساعد شركة أدين على توفر العروض التي تدعم احتياجات كل من التجار الدوليين والمحليين.

أصبحت الأطر التنظيمية في مراكز مثل مركز دبي المالي العالمي أكثر ميلاً تجاه الابتكار في الدفع. نرى أطرًا شبيهة باللوائح العامة لحماية البيانات تماشياً مع مبادرات حول التفويض الآمن والمدفوعات الفورية وطرق الدفع المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة والمحافظ الإلكترونية.

ولفت ساندر مارتينز إلى أن «أدين» تتطلع لتوسيع أعمالها ومشاريعها في الشرق الأوسط، حيث نقوم بتطوير وتصميم منتجات جديدة لدعم التجار بشكل استباقي؛ مما يضمن تقديم خيارات دفع جديدة قيمة ومطلوبة. ونحن نواصل بناء فريقنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع وضع نهج نمو محسوب.

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