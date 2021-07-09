«أوبو» تطلق مجموعة واسعة من برامج الخدمة لمستخدمي هواتفها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «أوبو» عن منح مستخدمي الهواتف الذكية مجموعة واسعة من برامج الخدمة الخاصة تحت عنوان «العناية أينما كنتم».

ومن خلال الاختيار من بين الخدمات الأنسب لاحتياجاتهم، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات خاصة في أكثر من 137 منفذ خدمة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمراكز المعتمدة في أكثر من 59 دولة ومنطقة.

وتوفر «أوبو»، وهي شركة توفير الهواتف الذكية الوحيدة التي تمتلك نظام خدمة عالمي مستقلاً مع أكثر من 2500 مركز خدمة عملاء في أكثر من 60 سوقاً في العالم، شبكة ما بعد البيع متعددة النقاط للمستخدمين في كل جزء من العالم في إطار برنامج متكامل ومثالي لخدمة العملاء. وتوفر منافذ «أوبو» التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خبرات مهنية للعملاء، وتشمل 39 مركز خدمة تابع مباشرة للشركة ونقاط خدمة واسعة النطاق.

وقال طارق زكي، مسؤول إدارة المنتج في «أوبو» الشرق الأوسط وأفريقيا: عندما يشغّل المستهلكون هاتفهم الذكي الجديد، من النادر أن يفكروا في الخطأ أو العطل الذي يمكن أن يحدث في المستقبل. ومع ذلك نتفهم في «أوبو» أن الحوادث يمكن أن تحدث بغض النظر عن مدى حذر المستهلكين.

كما يمكن أن يؤثر كثرة الاستخدام والتلف على أجهزتهم في كثير من الأحيان. وفي تلك الحالة، توفر «أوبو» التغطية الشاملة والدعم الفني لمنح عملائنا راحة البال والحفاظ على تواصلهم مع من يحبون. وسنساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من هاتفهم الذكي لفترة أطول.

وبهدف التخفيف من مشكلات المستخدمين وتلبية احتياجاتهم، تدعم أوبو شعار «رعاية، في متناول يدك»، وتقوم باستمرار بترقية خدماتها. وعند استشارة مراكز الخدمة المحلية الخاصة في «أوبو»، يمكن للمستخدمين أن يطمئنوا إلى أن مراكز خدمة الشركة تستخدم قطع الغيار الأصلية فقط وتتعامل بشفافية تامة، فعلى سبيل المثال، يتم عرض الأسعار بوضوح على الموقع الرسمي وفي كل من مراكز الخدمة.

ومن ضمن المرافق التي تمت ترقيتها، يمكن للعملاء حضور عملية إصلاح هواتفهم، حيث يمكنهم اختيار خدمة مشاهدة المهندس أثناء عمله على الجهاز. وبالنسبة لأولئك الذين يقلقون بشأن خصوصية بياناتهم، تلتزم «أوبو» بشدة باللائحة العامة لحماية البيانات لتحقيق أعلى مستويات الحماية.

وتوفر مراكز خدمة أوبو المعتمدة تكلفة مجانية وترقيات نظام التشغيل المجانية للأجهزة الحديثة مع كل زيارة، مع تغيير واقي الشاشة مجاناً لمرات عدة في السنة، وذلك من أجل رعاية الخدمة اليومية لضمان تجربة سلسة لمستخدمي «أوبو».

وأخذت «أوبو» زمام المبادرة أيضاً في إطلاق خدمة الضمان الدولية (IWS) لأجهزة محددة، بينما تقدم «أوبو كير» برامج ضمان متنوعة مثل خطة حماية الشاشة وتمديد الضمان لتناسب مختلف الاحتياجات.

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