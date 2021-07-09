5.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 5.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1266 مبايعة بقيمة 2.98 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 628.89 مليون درهم، و1164 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.35 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، ومبايعة بقيمة 50 مليون درهم، في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم، والثالثة جميرا الأولى، بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 102 مليون.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة المرقبات، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 170 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 374 مليون درهم، والثالثة الثنية الخامسة، بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.39 مليار درهم، منها 59 رهن أراضٍ بقيمة 360.69 مليون درهم، و283 رهن فلل وشقق بقيمة 1.03 مليار درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 256 مليون درهم، ورهن في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 238 مليون درهم. وتم تسجيل 97 هبة بقيمة 983.6 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم هرير الأولى، بقيمة 875 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 44 مليون درهم.

تصرفات الخميس

كانت التصرفات بلغت، أمس، 867 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 289 مبايعة بقيمة 669.89 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 69.9 مليون درهم، و268 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم، في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم، في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم، بمنطقة المرقبات، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم، وتلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 182.6 مليون درهم، منها 6 رهونات أراضٍ بقيمة 46.04 مليون درهم، و63 رهن فلل وشقق بقيمة 136.57 مليون درهم، أهمها بمنطقة معيصم الأول، بقيمة 67 مليون درهم، ورهن في منطقة ند حصة بقيمة 19 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 15.29 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 4 ملايين، وأخرى في منطقة اليلايس 1 بقيمة 3 ملايين.

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