تيسير المدفوعات العالمية عبر التثبت المسبق من الحسابات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سويفت» أمس إطلاق خدمة ستُمكّن المصارف من التثبت من تفاصيل حسابات الجهات المستفيدة قبل إرسال المدفوعات العالمية، الأمر الذي يزيل إحدى الصعوبات والمعوقات في المعاملات العابرة للحدود. وهذه الخدمة الجديدة للتثبت المسبق من المدفوعات هي لبنة من لبنات البناء الأساسية في استراتيجية «سويفت» من أجل توفير معاملات فورية وخالية من التعقيدات حول العالم.

وتتم معالجة معظم المدفوعات العابرة للحدود دون أي صعوبات، ولكن أحد أبرز أسباب الإخفاق في وصول المعاملات أو أسباب إهدار الوقت هي المعلومات غير الصحيحة عن الجهات المستفيدة – بدءاً من التهجئة غير الصحيحة للأسماء وحتى أرقام الحسابات غير الصحيحة. ولأنه يتم اكتشاف هذه الأخطاء في وقت متأخر من العملية، فإن هذه الأمور قد تكون أكثر إهداراً للوقت.

وكذلك يصبح حلها مكلفاً. وتم تطوير خدمة «سويفت» للتثبت المسبق من المدفوعات لإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال السماح للمصرف المرسل من التأكد، بواسطة واجهات برمجة التطبيقات (API)، من تفاصيل الحساب مع المصرف المتلقي وذلك من بداية العملية حتى يتم اكتشاف أي مشاكل في البيانات أو الحسابات من البداية.

وعملية التحقق من التفاصيل هذه مماثلة لما يحدث حالياً في العمليات التي تحصل محلياً بين المصارف في نفس البلد، ولكن ستحقق خدمة «سويفت» أكثر من ذلك بكثير حيث ستوجد حلاً لهذه المشكلة لدى 11.000 مؤسسة و4 مليارات حساب في 200 بلد.

طورت «سويفت» خدمة التثبت المسبق من المدفوعات من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية وقد أعرب عدد من أبرز المصارف العالمية عن التزامه بالخدمة. وتنوي «سويفت» الاستمرار في تحديث وتطوير الخدمة .

حيث ستقوم في الأشهر القادمة بتقديم ضوابط إضافية ترتكز على بيانات مرجعية تشمل ملايين المعاملات من أجل التكهن عند نقطة بدء المعاملة ما إذا كانت معاملة ما قد تصادف صعوبات ومعوقات أثناء عملية التحويل.

ستقوم «سويفت» على مدى العامين القادمين وما بعد ذلك بتحويل منصتها لتمكين مدفوعات فورية وخالية من الصعوبات في أي مكان في العالم بهدف تحسين الكفاءة من الطرف-إلى-الطرف، أي من المرسل إلى المستفيد، وتقليص التكاليف الكلية وطرح خدمات تمكن المؤسسات المالية من تحقيق النمو وتقديم تجارب جديدة ومتفردة لعملائها.

وخدمة التثبت المسبق من المدفوعات هي واحدة من بين العديد من الخدمات المماثلة التي ستتوفر مستقبلاً والتي ستدعم الإطلاق الأول للمنصة في نوفمبر 2022.

صرح ستيفن جلدرديل، رئيس المنتجات لدى «سويفت»: «تأخذ استراتيجية (سويفت) الهادفة لتمكين إجراء مدفوعات سريعة وسلسة خطوة كبيرة إلى الأمام مع إطلاق هذه الخدمة. وخدمة التثبت المسبق من المدفوعات ستوفر الكفاءة من الطرف-إلى-الطرف وتمكن عملاءنا من تقديم خدمات أفضل وأحدث وأسرع لعملائهم».

وقال توماس هالبن، رئيس إدارة منتجات الدفع حول العالم في «إتش إس بي سي»: «يعد التثبت المسبق خطوة هامة لمساعدة المؤسسات على إجراء مدفوعات عابرة للحدود أبسط وأسرع وأكثر أماناً. وهذه الخاصية ستضمن للعملاء الثقة عند إرسال المدفوعات كما أن الأمان المعزز سيأتي بمزايا ليس فقط للعملاء بل أيضاً لكامل قطاع المدفوعات».

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