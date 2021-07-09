أسواق الأسهم تواصل تماسكها للجلسة الثانية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

واصلت الأسهم المحلية تماسكها لليوم الثاني على التوالي في ختام جلسة أمس مع استمرار حالة الترقب انتظاراً لإفصاحات الشركات عن نتائجها المالية نصف السنوية.

وتراجع سوق دبي 0.08% ليصل إلى 2779 نقطة بضغط الأسهم القيادية، فيما صعدت قطاعات البنوك والاستثمار. كما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.09% ويغلق عند 6963 نقطة بضغط البنوك والعقار والتأمين والطاقة، مع صعود الاستثمار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.35 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و138 مليوناً في دبي. وجرى التداول على نحو282 مليون سهم، موزعة بواقع 160 مليون سهم في أبوظبي ونحو 121 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 7241 صفقة.

سوق دبي

خفف حدة تراجع سوق دبي صعود قطاع البنوك 0.11%، بصعود «دبي الإسلامي» 0.20%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقه السابق. كما صعد قطاع الاستثمار 0.01% مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.49% واستقرار «سوق دبي المالي» و «دبي للاستثمار» عند إغلاقهما السابق.

وتراجع قطاع النقل 0.70% بهبوط «الخليج للملاحة» 1.04% و«أرامكس» 1.28%، واستقرار «العربية للطيران» عند إغلاقه دون تغير يذكر. كما تراجع الخدمات 0.63% والاتصالات 0.59%، بينما تراجع قطاع التأمين 0.26% والسلع 0.41%.

وانخفض قطاع العقار 1.10% بهبوط «ديار» 1.02% و«الاتحاد العقارية» 0.77% و«داماك» 0.78%. وصعد «إعمار للتطوير» 0.27%، فيما استقرت أسهم «إعمار مولز» و«إعمار العقارية» عند إغلاقها السابق.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 32 مليون درهم، تلاه «أرامكس» 20 مليون درهم، ثم «إعمار مولز»14.2 مليوناً. وحقق «مصرف عجمان» أكبر ارتفاع بنسبة 6.89 % ليصل إلى 0.775 درهم، تلاه «أمان» 1.9% ليغلق عند 1 درهم، فيما كانت «المزايا القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.4 %.

سوق أبوظبي

وقلل تراجع سوق أبوظبي صعود قطاع الاستثمار 0.05% مع ارتفاع «ألفا ظبي»0.29%، فيما تراجع «الواحة كابيتال» 0.69%، و«إشراق» 0.29%، واستقر «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق.وصعد قطاع الاتصالات 0.72% بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وهبط قطاع البنوك 0.67% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.97% وأبوظبي التجاري 0.74%، فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 2.21%. كما تراجع قطاع العقار 0.25%. وتراجع قطاع الطاقة 0.12% بضغط هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«دانة غاز» 0.24%، بينما صعد «طاقة» 0.74%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 364 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 306.8 ملايين درهم. وحقق سهم «الجرافات البحرية الوطنية» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.8% ليصل إلى 10.12 دراهم، تلاه «القدرة القابضة» بنحو14% ليصل إلى 1.13 درهم، ثم «بنك الشارقة» بنحو8.8% ليصل إلى 0.591 درهم.

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