«ستاندرد تشارترد» يعيّن رئيساً إقليمياً للتمويل المستدام للمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك ستاندرد تشارترد تعيين لينا عثمان في منصب الرئيس الإقليمي للتمويل المستدام لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتوفير حلول تمويل مستدامة عبر تواجده الإقليمي.

وستعمل لينا عن قرب مع الإدارة العليا لبنك ستاندرد تشارترد وفريق التمويل المستدام، بالإضافة إلى فرق تغطية البنك، والصناعات، وشركاء المنتجات، لإنشاء وتنظيم معاملات تمويل مستدامة للعملاء في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال دانيال حنا، الرئيس العالمي للتمويل المستدام في بنك ستاندرد تشارترد: تتزايد الحاجة لإطلاق الإمكانات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط لتسريع الوصول إلى صفر انبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال معرفة لينا الوثيقة بالمنطقة وخبراتها في مجال تمويل الشركات والتزامها الشخصي بالاستدامة، سنتمكن من تزويد عملائنا بالمزيد من النصائح والتمويل ومساعدتهم على التحوّل إلى نماذج أعمال منخفضة الكربون ومستدامة.

وقال سرمد لون، الرئيس الإقليمي لتغطية العملاء للخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية في البنك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تشكل المنطقة فرصة محورية لزيادة انتشار التمويل المستدام، باعتبارها أحد أكبر أسواق النمو للبنك، بالإضافة إلى تزايد جهود التنويع عبر القطاعين العام والخاص.

ويكتسب تعيين لينا أهمية في تعزيز مساهمة بنك ستاندرد تشارترد في أهداف الاستدامة للحكومات الإقليمية وشركات القطاع الخاص، فيما تقود إنشاء المشاريع والمنتجات المستدامة.

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