«المغامرون الصغار» بفندق «سويس أوتيل» الغرير

المصدر: دبي- البيان

أطلق فندق سويس أوتيل الغرير، برنامج «المغامرون الصغار»، الذي يتضمن تجارب منتقاة بعناية للصغار.

وكذلك جميع أفراد العائلة. وتنطلق الرحلة بدءاً من اللحظة التي تصل فيها العائلة إلى الفندق، حيث يخوض الأطفال فور الوصول، تجربة ممتعة، ويساعدون في تسجيل دخول العائلات، كتجربة تمثل بداية رحلة تبقيهم في حالة انشغال ممتعة طول فترة الإقامة.

ويقدم الفندق للمستكشفين الصغار، تجربة تحدي البحث عن الكنوز، وحل الألغاز، حيث عليهم أن يعثروا على شخصياتهم الكارتونية المفضلة، التي تمت تخبئتها بعناية في أرجاء الفندق. كان طلبة الصف الثامن الموهوبون، اشتركوا في مسابقة فنية أجراها الفندق سابقاً، في بداية هذا العام، وقدموا عدداً من الأعمال، وصل إلى 30 عملاً فنياً، تم عرض 10 فائزين من بينها، في كل أرجاء الفندق، لمدة عام كامل، لكي تمثل جزءاً من الكنز المفقود.

كما تم منح اللوحات الثلاث الأولى، جوائز رائعة، وكانت الجائزة الكبرى، هي رحلة تجوال في سويسرا، برعاية سويس أوتيل كورسال بيرن، والخطوط الجوية السويسرية. وتنتظر الأطفال جوائز خاصة، حين ينجحون في إكمال التحديات.

كذلك قام سويس أوتيل، برفع سقف التوقعات، في ما يخص تجارب إقامة العائلات، عن طريق تجديد مفاهيم الطعام والشراب - بتصميم قائمة الطعام بسمات وخصائص تعنى بصحة ورفاهية الأطفال. وعبر عادات تناول الطعام، التي تتمحور حول الحيوية والصحة، توفر قائمة الطعام بالتصور الجديد، وجبات مغذية، للحفاظ على الطاقة لضيوفنا من المغامرين الصغار، في أعلى مستوياتها.

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