«الاتحاد» تطلق رحلاتها إلى «ميكونوس» اليونانية

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت أمس رحلة الاتحاد للطيران الافتتاحية رقم EY175، إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.

وغادرت الرحلة مطار أبوظبي الدولي، تمام 9:00 صباحاً، وحطّت في مطار ميكونوس الدولي الساعة 12:12 مساءً بالتوقيت المحلي.

وستتم خدمة الوجهة بمعدّل رحلتين في الأسبوع، أيام الخميس والسبت، عبر طائرة إيرباص A320.

تُعدّ ميكونوس أولى الوجهات الأوروبية الموسمية الثلاث، التي تطلقها الاتحاد لموسم صيف 2021، وستتم خدمتها في الفترة الواقعة ما بين 8 يوليو و11 سبتمبر.

وستنطلق اليوم، الجمعة، رحلتا الاتحاد للطيران، المقررتان، بمعدل رحلتين في الأسبوع، إلى كل من جزيرة سانتوريني اليونانية، وجزيرة مالقة الإسبانية.

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