4 خدمات رئيسية في «اقتصادية عجمان» تحصد تصنيف 5 نجوم

المصدر: (عجمان - وام)

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على تصنيف 5 نجوم في 4 خدمات رئيسية معتمدة ضمن مشروع نظام النجوم الذي أطلقته دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان عام 2020.

ويهدف المشروع إلى تقييم الخدمات الحكومية التي تقدمها كافة الدوائر الحكومية في الإمارة حيث نالت تصنيف الخمس نجوم خدمة حجز الأسماء التجارية وخدمة تجديد الرخص وخدمة إصدار التصاريح وخدمة إصدار الشهادات ما يبين حرص الدائرة على تطبيق رؤية الإمارة وخططها الاستراتيجية في التحول الرقمي وريادتها في هذا المجال.

وحرصت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على مواكبة هذا التطور عبر تطوير خدماتها الرقمية الذي أدى إلى حصولها على التصنيف.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن حصول الدائرة على تقييم 5 نجوم لخدماتها الرقمية التي تُقدم للمتعاملين يعتبرُ إنجازاً يكلل جهود ومساعي الدائرة نحو تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، والذي يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتي رسمت مساراً لتصبح في مصاف الدول المتقدمة على جميع الأصعدة، وهو النهج الذي نسير عليه ونفتخر بأن نكون جزءاً منه.

وأكد أن الدائرة وفي إطار سعيها الدائم والمستمر لتحقيق رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وضعت نُصب أعينها أهمية التركيز على المتعامل وتوفير خدمات حكومية بمواصفاتٍ عالمية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالدور الحيوي الذي تقوم به دائرة عجمان الرقمية، والدعم الذي تقدمه لكافة الجهات الحكومية المحلية في الإمارة، والذي من شأنه دعم توجهات حكومة عجمان نحو تحقيق رؤيته 2021.

وقال عبد الله أحمد الحمراني مدير عام بدائرة التنمية الاقتصادية إن حصول الدائرة على تقييم 5 نجوم وشهادات «خدمات رقمية معتمدة»، هو إنجازٌ يبرهن على نجاح خطة التحول الرقمي وفقاً لتوجيهات رئيس الدائرة الذي يحرص دائماً على تحقيق التميز في خدمات الدائرة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبما يضمن سعادة المتعاملين.

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