قرار بتشكيل لجنة ملاك برج «عجمان ون»

المصدر: (عجمان – البيان)

أصدرت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان قراراً بتشكيل لجنة ملاك برج «عجمان ون» وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم شؤون الملاك في إمارة عجمان.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الدائرة حريصة على تفعيل دور جمعيات الملاك ودعمها بغية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لشاغلي وملاك الوحدات العقارية وحفظ حقوقهم حسب ما نص عليه نظام الملكية المشتركة وتعزيز مستويات الراحة والرفاهية في مختلف المجمعات العقارية من خلال إشراك جميع الملاك والمعنيين في اتخاذ القرارات وإيجاد بيئة سكنية ملائمة تتسم بالتعايش والإيجابية.

وبموجب القرار، أوكلت للجنة ملاك برج «عجمان ون» مهام التعاقد مع شركة الإدارة التي رست عليها المناقصة والتحقق من قيامها بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وفق نظام إدارة المبنى، فضلاً عن الاطلاع على الموازنات السنوية المعدة لصيانة العقار الفرعي وتقديم التوصيات بشأنها، إضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات والتجاوب معها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

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