«هوتباك» مصدّر معتمد من «دبي لتنمية الصادرات»

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة «هوتباك» الدولية، المصنّع لحلول تغليف الأغذية، ومقرها دبي، على شهادة «مصدّر معتمد» من مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، المسؤولة عن الترويج لقطاع التصدير المحلي والتابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وتعطي الشهادة دفعة قوية لاستراتيجية النمو الموجهة نحو التصدير التي تنتهجها الشركة، بما يعزز من مساهمتها في دعم جهود الإمارات الرامية لجعل القطاع الصناعي المحفّز الرئيس للاقتصاد الوطني في غضون 10 أعوام.

وقال عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لدى مجموعة «هوتباك»: حصولنا على الشهادة يتزامن مع مساعينا الكبيرة لتوسيع نطاق عملياتنا التصديرية. حيث نقوم في الوقت الراهن بتصدير منتجاتنا إلى 95 دولة حول العالم، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيرتفع هذا العدد إلى 100 دولة.

وأكد أن «هوتباك» تمكنت من مواصلة تنمية صادراتها على نحو مستدام بفضل قدراتها التصنيعية المتطورة، مشيراً إلى أن مصانع الشركة الحديثة المؤتمتة بالكامل في دبي تسعى إلى مواكبة معايير الثورة الصناعية الرابعة، مع ضمان الالتزام بممارسات الأعمال الأفضل ضمن فئتها في ذات الوقت.

وستساعد اعتمادات الجودة والشهادات الدولية على دعم وصول الشركة إلى الأسواق العالمية بسهولة. وبلغ حجم صادرات «هوتباك» خلال العامين الماضيين 4625 وحدة تعادل عشرين قدماً، فيما صدّرت خلال العام المنصرم منتجات بقيمة 700 مليون دولار.

وكجزء من مبادرة «مصدّر معتمد» الهادفة للترويج لقطاع التصدير المحلي في الإمارات، بالتعاون مع شركة «SGS غلف»، استكملت «هوتباك» أيضاً عملية تدقيق تكلّلت بالنجاح قبل أن يتم اعتمادها. حيث ستتيح الشهادة للمشترين الدوليين المحتملين عملية تحقّق موثوقة عندما يتطلعون للعمل مع شركات التصدير القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواصل «هوتباك» الاستثمار بالتكنولوجيا والابتكار وتوسيع محفظة المنتجات المصممة للأسواق العالمية«، مؤكداً أن الشركة لديها قدرة إنتاجية كافية للتوسع عالمياً. وترتبط شهادة»مصدّر معتمد«مع المبادرة الاستراتيجية»مشروع 300 مليار«والهوية الصناعية الموحدة تحت شعار»اصنع في الإمارات«التي أطلقتها الدولة كامتداد للهوية المرئية للإمارات.

وتستهدف الاستراتيجية الصناعية الشاملة إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأعوام العشرة القادمة وتحسين مؤشر تنافسية الأداء الصناعي العالمي لتصبح الإمارات ضمن البلدان الـ 25 الأوائل عالمياً.

وتمتلك شركة»هوتباك«الدولية حضوراً في 25 موقعاً عبر منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إلى جانب شبكة من الفروع في بلدان خليجية وأفريقية أخرى، فيما تبلغ إيراداتها حوالي 950 مليون درهم. وتقوم الشركة التي تأسست في 1995، ويقع مقرها الإقليمي في مجمع دبي للاستثمار في دبي، بتصنيع وتوريد أكثر من 3500 منتج من منتجات تعبئة وتغليف الأغذية، بما في ذلك مجموعة كاملة من حلول تعبئة الطعام ذات الاستعمال المفرد.

وتضم المجموعة الكاملة من حلول تعبئة الأغذية ذات الاستخدام مرة واحدة لـ»هوتباك)، عبوات وصواني وأكياساً وأكواباً ورقية وعلب وجبات جاهزة صديقة للبيئة. ولدى الشركة عمليات في 12 دولة حول العالم، بما في ذلك دول التعاون، والهند، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا.

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