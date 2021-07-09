حلول صناعية جديدة لتسريع التحول الرقمي

المصدر: (دبي- البيان)

شكلت شركة أڤيڤا، للبرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، تحالفاً مع شركة وود للاستثمارات والهندسة العالمية، لتسريع التحول الرقمي في قطاعات متنوعة منها الكهرباء والطاقة والمواد الكيميائية والتعدين.

وعملت وود على وضع معايير قياسية لاستخدام منصة أڤيڤا لإدارة الموارد المؤسسية كمكوّن رئيسي في عروضها المقدمة للعملاء في قطاع الصناعة حول العالم. وتساهم الحلول Connected Build في تحسين إمكانات إنجاز المشاريع فيما تعزز التعاون في مشاريع البناء الجديدة وتسهّل التحديث الرقمي للمصانع القائمة وتجديدها.

وتستفيد الحلول الجديدة من كفاءة التصميم لتوفر إمكانات البناء بدقة للمرة الأولى، بينما تطلق إمكانات الاستدامة ومزايا القيمة وتضمن سلامة العاملين. وضمن رؤية شركة وود الرامية لتحقيق التميز التشغيلي والاستفادة من التكنولوجيا في توحيد وتحسين الإنجاز، فإن الحلول تشكّل أساسًا هامًا للكفاءة وتحقيق أهداف الاستدامة.

وقال أميش سابروال، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الهندسة لدى أڤيڤا: تستلزم بيئات التشغيل الجديدة تطبيق حلول هندسية جديدة، ونرى في أڤيڤا داعمًا قويًا لرؤية وود وابتكاراتها في مجال تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في المجال الصناعي. ومن خلال الحلول الجديدة تحقق كل من أڤيڤا و وود القيمة للعملاء في مختلف القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية عبر التحول الرقمي القائم على البيانات.

وقال دارين مارتن، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى وود: يجمع تحالف أڤيڤا مع وود بين الهندسة وخبرات وتقنيات التنفيذ التي تساهم في إنجاز المزيج المثالي من الكفاءة والاستدامة والمرونة التشغيلية لمشاريع عملائنا في قطاعات متنوعة كتوليد ونقل الكهرباء، والطاقة، والمواد الكيميائية، والتعدين.

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