تطوير العلاقات بين القطاع الخاص في الإمارات وباكستان

المصدر: (دبي ـ البيان)

بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة علاقات التعاون التجاري مع باكستان وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بين حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف في مكتب اتحاد الغرف بدبي، أفضال محمود، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة.

وقدَّم بن سالم لمحة عن آخر النشاطات والفعاليات التي أقامها اتحاد الغرف الفعاليات المزمع عقدها خلال المرحلة القادمة التي ستتزامن مع إكسبو دبي.

وأبدى الأمين العام لاتحاد الغرف استعداد غرف الإمارات للتعاون مع السفارة الباكستانية في كل ما من شأنه تعزيز علاقات القطاع الخاص، مشيراً إلى فرص التعاون الواعدة بين البلدين خصوصاً في مجال الأمن الغذائي.

وأشاد أفضال محمود بالدور الذي يقوم به اتحاد غرف الإمارات وغرفة الأعضاء وبالدور المهم الذي تضطلع به في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية العلاقات التجارية مع القطاع الخاص الباكستاني.

ووجه الأمين العام لاتحاد الغرف دعوة لأصحاب الأعمال الباكستانيين لزيارة الإمارات للتعرف على بيئة الأعمال والمحفزات الاستثمارية المطروحة التي تهدف إلى استقطاب المستثمرين الحاليين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على توسعة استثماراتهم في الإمارات لتشمل المزيد من القطاعات. حضر الاجتماع أحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.

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