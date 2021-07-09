«سانوفي» شريكاً للعلوم والابتكار في«جناح فرنسا» بإكسبو دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن «جناح فرنسا» المشارك في معرض «إكسبو دبي» انضمام شركة «سانوفي» إليه كشريك للعلوم والابتكار. وخلال الفترة المخصصة للحديث عن القطاع الصحي من 21 يناير – 3 فبراير 2022، ستقوم «سانوفي» بالإعلان عن حلول طبية مبتكرة لتحسين جودة حياة الأفراد.

وتطورت أهداف معارض إكسبو الدولية على مر السنين، ولكن الهدف الآن هو تعزيز التعاون الدولي والبحث عن حلول للتحديات الرئيسية التي تواجه البشرية. وعلى مدى ستة أشهر، ستجتمع جميع دول العالم معًا للتفكير في هذه التحديات وكيفية إيجاد حلول ملموسة لها. وفي ظل الأزمة الصحية الحالية، لم يعد هذا الموضوع مجرد اقتراح، وإنما ضرورة حتمية.

وخلال إكسبو دبي، ستعمل فرنسا على تعزيز المواهب والأفكار والأصول الفرنسية، وسترسخ مكانتها كقوة دافعة وشريك دولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في بناء عالم ما بعد الأزمة الصحية. كما ستعرض فرنسا مبادراتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المكرسة لبناء غد أفضل.

ومن بين أهداف التنمية المستدامة، ستركز فرنسا بشكل كبير على دعم البحث والابتكار لتحسين قطاع الصحة.

وقال إريك لانكيه، المفوض العام لجناح فرنسا في إكسبو دبي ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»: سيعمل الجناح الفرنسي على تعزيز المواهب الفرنسية التي تلعب دورًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تقدّم البشرية.

سيمنح معرض إكسبو 2020 دبي فرنسا منصة لدعم رؤيتها الجديدة للتنمية المسؤولة. وفي ضوء الأزمة الصحية التي نواجهها، نرحب بـ«سانوفي» بين شركائنا لعرض ابتكاراتها من أجل غد أفضل.





صحة

وستقوم «سانوفي» بصفة خاصة بعرض حلول وأنشطة تحت موضوع «دعم البحث والابتكار من أجل الصحة» الذي سيعقد في الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2022.

وقال جان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة «سانوفي» بمنطقة الخليج: فخورون في «سانوفي» بشراكتنا مع الجناح الفرنسي في معرض إكسبو العالمي، والمساهمة في هذا الحدث الكبير ليس فقط بالنسبة للمنطقة وإنما لجميع أنحاء العالم. تظل الصحة أولوية قصوى خاصة في هذه الأوقات الحرجة، ويوفر لنا هذا المعرض فرصة مهمة لعرض خبراتنا وريادتنا كممثل عالمي في مجال الرعاية الصحية.

ونهدف إلى تسليط الضوء على علمنا وجهودنا البحثية والتطويرية والدور الحيوي الذي نقوم به لتقديم العلاجات والحلول المبتكرة. كما أن تعزيز المجالات ذات الأهمية الكبيرة لشعوبنا والتي تتسم بالتنوع والشمول هو مجال تركيز آخر نتطلع إلى تسليط الضوء عليه في إكسبو.

جهود

وتكرس «سانوفي» جهودها لدعم الأفراد ومساعدتهم في حل مشكلاتهم الصحية، وتعد شركة أدوية بيولوجية عالمية تركز على صحة وجودة حياة الأفراد. كما تحد من انتشار الأمراض بتطوير لقاحات وتقديم علاجات مبتكرة لمحاربة الألم وتخفيفه.

وتقف الشركة إلى جانب عدد من الأفراد الذين يعانون من الأمراض النادرة والملايين الذين يعانون من أمراض مزمنة طويلة الأمد. ومع فريقها الذي يضم أكثر من 100.000 موظف متخصص في 100 دولة، تعمل «سانوفي» على تحويل الابتكار العلمي إلى حلول فعالة للمساهمة في الارتقاء بمجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وإكسبو دبي هو أول معرض عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومن المتوقع أن يجذب إكسبو دبي 25 مليون زيارة وأكثر من 200 مشارك من مختلف الدول والمنظمات والشركات والمؤسسات التعليمية.

ولطالما اعتُبرت معارض إكسبو الدولية من الفعاليات رفيعة المستوى إلى جانب الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم. وهي أيضًا من أقدمها، وأولها كان المعرض الكبير الذي أقيم في لندن عام 1851.

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