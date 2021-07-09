«دبي للمشاريع الناشئة» تنظم جولة افتراضية للشركات الهندية متسارعة النمو

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة دبي المبتكرة، لدعم ريادة الأعمال، تنظيم الدورة الثانية لجولتها الافتراضية التقنية، الخاصة بمجال تكنولوجيا البيع بالتجزئة.

وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الإماراتي الهندي، واستقطاب الشركات الهندية ذات النمو المتسارع بهذا المجال.

وتهدف الجولة الافتراضية، التي تجري بالتعاون مع مكتب غرفة دبي التمثيلي في الهند، وستنطلق في سبتمبر القادم، إلى مساعدة الشركات ذات النمو المتسارع، للحصول على التدريب والمعرفة والمشاركة في الندوات الافتراضية الخاصة، والتعرف إلى أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عرض مشاريعهم التجارية على المستثمرين وشركاء الأعمال، والمشاركة في لقاءات الأعمال التي تنظمها غرفة دبي.

كما تهدف الجولة، إلى تعريف المشاركين ببيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي، وبيئة ريادة الأعمال في إمارة دبي، وإتاحة الفرصة للمشاركين، للوصول للاستفادة من برنامج «دبي للمشاريع الناشئة»، الخاص بدعم الشركات ذات النمو السريع، والحصول على الدعم من مكاتب غرفة دبي التمثيلية الخارجية في مختلف أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكتسب المشاركون رؤى قيمة من قادة وصناع الأعمال، الذين سينضمون إلى سلسلة من الندوات الافتراضية، التي تناقش فرص السوق والاتجاهات الرئيسة، التي تؤثر في قطاع البيع بالتجزئة.

ندوات

وعلى هامش استعداداتها لإطلاق الجولة الافتراضية، ستنظم «دبي للمشاريع الناشئة»، سلسلة من الندوات الإلكترونية التي ستجمع مؤسسي تكنولوجيا البيع بالتجزئة والمستثمرين، وحاضنات الأعمال، لمناقشة أبرز الفرص والاتجاهات في مجال تكنولوجيا البيع بالتجزئة.

وتم مؤخراً تنظيم أول ندوة لهذه السلسلة، بعنوان «سلسلة توريد البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية متعددة القنوات»، والذي تم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة عمل سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وغرفة تجارة وصناعة «آي إم سي» الهندية.

وهدفت الندوة الإلكترونية، للترويج لدور التقنيات المتقدمة، واستراتيجيات القنوات الشاملة في إعادة تشكيل الخبرات لتجار التجزئة والعملاء، على حدٍ سواء، وفرص النمو التي انفتحت في سوق التجزئة في دبي، والمزايا التنافسية المتنوعة التي توفرها الإمارة، لتوسيع نطاق الأعمال الهندية.

ويمكن للشركات الهندية ذات النمو المتسارع، الانضمام إلى الدورة الثانية من الجولة الافتراضية، والتسجيل عبر الرابط التالي https:/‏‏/‏‏submit.dubaichamber.com/‏‏submit/‏‏194962/‏‏dubai-tech-tour-retailtech. باب التسجيل مفتوح حتى 20 يوليو الحالي.

شراكة

وتعتبر «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها الغرفة خلال عام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيساً للمعلومات والدعم لرواد الأعمال في دبي.

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