غرفة الفجيرة تكرم شركاءها الإعلاميين والصحافيين

المصدر: (الفجيرة- البيان)

كرمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، شركاءها من المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة، خلال حفل نظمته، أمس، بحضور أحمد الحنطوبي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسلطان مليح ومصبح المزروعي وعائشة الجاسم أعضاء مجلس الإدارة، وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

وأثنى الهنداسي على جهود الإعلاميين والصحافيين، وتفانيهم في عملهم الإعلامي، مشيراً إلى ذلك، كان له الأثر الكبير في تسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات التي تحققها الغرف. وقال: نقدر دوركم وشراكتكم المثمرة والبناءة مع الغرفة في تغطية فعالياتها وأنشطتها، ما يسهم في إثراء دور الغرفة، في تحقيق رؤيتها بأن تكون المؤسسة الرائدة في رعاية مصالح قطاع الأعمال، وتوفير البيئة الاستثمارية، وتعزيز مركز الإمارة، كمحور تجاري استراتيجي.

وأكد مدير عام الغرفة، أن القيادة الرشيدة بالدولة، تولي اهتماماً كبيراً للإعلام والارتقاء بأدائه لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، موضحاً أن السنوات المقبلة، ستشهد قفزات نوعية في طبيعة صناعة المحتوى الإعلامي، بحيث سيكون أكثر ابتكاراً وتطوراً، وقدرة على الوصول إلى الجمهور المستهدف، في ظل اتساع دائرة التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت، التي أحدثت ثورة في القطاع الإعلامي.

ونوه بأن على مسؤولي الصحف ووسائل الإعلام، ابتكار منصات قادرة على استقطاب الملايين من القراء، عبر مواقعها وتطبيقاتها الذكية، مشدداً على حرص الغرفة على مواكبة النشر عبر شبكة الإنترنت، ووسائط التواصل الاجتماعي.

حيث أنشأت صحيفة «الفجيرة اليومية» الإلكترونية، منذ 2015، لنشر أخبار الغرفة والإمارة، وأخبار المال والأعمال، والتقارير الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة، كما أشار إلى أن مجلة «الغرفة»، التي أكملت عامها الثلاثين، ظلت تشهد تطورات من حيث المحتوى والإخراج الفني، وتم منذ عام 2019، إصدار نسخ إلكترونية منها لتوسع نطاق انتشارها.

وقال الهنداسي: واثقون من أن المؤسسات الصحافية والإعلامية بالدولة، قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة تقنياً، والارتقاء بقدراتها العملية للمزيد من العطاء. ونجدد التعاون والشراكة الاستراتيجية بيننا وبينكم. ونتطلع معكم للمساهمة في إيصال رسالتنا، والتعريف بمبادراتنا وإنجازاتنا في الفترة القادمة.

وقام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الغرفة، بتكريم الصحافيين والإعلاميين. وتم خلال الحفل، عرض مقطع فيديو لأخبار تم نشرها عن فعاليات الغرفة بالصحف ووسائط الإعلام المرئية.

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