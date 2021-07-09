عروض خاصة بـ «صيف دبي» من الجداف روتانا

المصدر: دبي- البيان

أطلق فندق الجداف روتانا بدبي، عروضاً خاصة، بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي، حيث يستمتع الضيوف بتذاكر مجانية، إلى حديقة لاجونا العائلية، مع تسجيل مغادرة متأخر لغاية الساعة السادسة. ويحصل الأطفال بعمر 12 سنة وما دون، على إقامة وطعام ومشروبات مجانية. والعرض صالح حتى 30 سبتمبر.

ويتميز الفندق بموقعه على مقربة من أبرز نقاط الجذب العائلية، مثل دبي مول، والوافي مول والمنطقة الثقافية، كما أنه لا يبعد كثيراً على دبي فسيفال سيتي، ويقدم الفندق أنشطة ترضي جميع أفراد العائلة، مع غرف فسيحة، مع إطلالات على المسبح. وتقديم مجموعة مختارة من الأطعمة والمشروبات. وتم تحديد سعر خاص للغرفة العائلية المطلة على المسبح، مع الإفطار في مطعم تيمو، خصم 20 ٪ على المأكولات والمشروبات، إضافة إلى سرير إضافي مجاني، و4 تذاكر مجانية إلى حديقة لاجونا المائية.

ويضم فندق الجداف روتانا، خمسة مرافق للأطعمة والمشروبات، لإرضاء مختلف الأذواق، ومنها مطعم تيمو الإيطالي. وبجوار بركة السباحة، هناك مقهى «أكواريوس»، الذي يقدم الوجبات الخفيفة مع المشروبات.

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