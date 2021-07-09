«سايتكور»: العلامات التجارية في الإمارات تعزّز تواصلها مع العملاء

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

قال محمد الخوتاني نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منصة «سايتكور» Sitecore، المتخصصة بتعزيز التجارب الرقمية لعملاء الشركات، إن 87 % من الشركات في الإمارات، أعادت رسم استراتيجيتها الخاصة بالتواصل مع العملاء، بعد جائحة كوفيد 19، مؤكداً أن عدداً من البنوك في الدولة، بدأ في تحسين تجربة العملاء، مشيداً بتجربة المشرق في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش مؤتمر افتراضي بدبي، أمس، لمناقشة تقرير «سايتكور»، الذي استطلع آراء ما يزيد على 650 من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات، حول تجربة العملاء، وذلك في 12 دولة من دول التعاون وبلدان المشرق العربي ومصر.

وكشف التقرير أن 88 % من المشاركين في الدراسة من الإمارات (84 % على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، قالوا إن علاماتهم التجارية، أوجدت علاقة أوثق صِلة مع عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، استجابة منها لمتطلباتهم المتغيرة.

جيل الألفية

وأضاف الخوتاني: «تشير نتائج الاستطلاع، إلى أن الجائحة غيّرت في تجربة العملاء بسبب الجائحة، حيث باتت العلامات التجارية، تدرك بوضوح حاجتها إلى منح تجربة العملاء الرقمية الأولوية، لا سيما للعملاء من أبناء جيل الألفية، والجيل الأصغر من الشباب، وتؤكد العلامات التجارية الرائدة في الشرق الأوسط، مثل بنك المشرق، الحاجة إلى ترسيخ التقنية، وتثبيتها في جوهر أعمالها، للتمكّن باستمرار من خلق تجربة عملاء، تكون مصممة لتلبي متطلباتهم».

وأشار 89 % من المستطلعة آراؤهم في الإمارات (83 % على مستوى المنطقة)، في دراسة «سايتكور»، إلى أن علاماتهم التجارية طوّرت مجموعتها من تقنيات التسويق خلال العام الماضي، أكثر مما فعلت في السنوات الثلاث السابقة قبل 2020. وقال 87 % من المشاركين في الدراسة من الإمارات، إنهم جربوا عدداً من أساليب التسويق الجديدة خلال الجائحة، بفضل القدرات التقنية الجديدة التي طورتها شركاتهم.

رحلة تحوّل

ولفت محمد الخوتاني، إلى أن بنك المشرق، شرع في رحلة تحوّل رقمي مثيرة، بهدف رئيس، يتمثل في تحسين تجربة العملاء، من خلال تقديم خدمات فائقة لهم في أي زمان ومن أي مكان. وأضاف: «يعد وجود موقع ويب متطوّر وسهل الاستخدام، أمراً ضرورياً في التحول الرقمي. وقد عمل البنك بالتعاون مع سايتكور، على تعزيز التجربة المتكاملة التي يوفرها الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تطبيق نظام إدارة المحتوى من سايتكور، والذي يمكّن البنك من تقديم المحتوى عبر جميع قنوات التواصل مع العملاء، من خلال واجهة برمجة التطبيقات، ما يجعله أداة قوية لمطوري الويب، وتطبيقات الجوال لدى البنك».

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