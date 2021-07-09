موانئ دبي العالمية توسِّع نطاق خدماتها اللوجستية في أفريقيا

المصدر: دبي – البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية عن تقدمها بعرض للاستحواذ على «إمبيريال لوجستيكس» المدرجة في بورصة جوهانسبرج، وهي شركة للخدمات اللوجستية المتكاملة لأسواق عديدة ولها عمليات في أفريقيا وأوروبا .

ومن شأن ذلك الاستحواذ أن يُعزز قدرات موانئ دبي العالمية، لا سيما في أفريقيا، استناداً إلى بنيتها التحتية الواسعة من الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية، كما سيسرِّع بشكل كبير من تحول موانئ دبي العالمية إلى شركة للخدمات اللوجستية المتقدمة تقدم لأصحاب البضائع خدمات سلسلة التوريد المتكاملة من نقطة الشحن إلى وجهة البضائع.

ويعني العرض النقدي من مجموعة موانئ دبي العالمية بقيمة 66 راند جنوب أفريقي لكل سهم ضمناً اعتبار حقوق الملكية بحوالي 12.7 مليار راند جنوب أفريقي (حوالي 890 مليون دولار). ويمثل العرض علاوة قدرها 39.5 % على سعر سهم امبيريال من 7 يوليو 2021 في بورصة جوهانسبرج (JSE) و34.2 % على متوسط السعر المرجح لحجم التداول لمدة 30 يوماً. وتخضع الصفقة لموافقة مساهمي امبيريال وشروط الإنجاز المعتادة الأخرى بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.

وتعتبر مجموعة إمبيريال شركة مزودة لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة تمتلك القدرة على الوصول إلى الأسواق ولها تواجد في 25 دولة، كما أن لها بصمة بارزة في السوق الأفريقية ذات النمو المرتفع.

وتركز المجموعة على الصناعات سريعة النمو، والتي من بينها الرعاية الصحية والبضائع الاستهلاكية والسيارات والكيماويات والمنتجات الصناعية والسلع. وقد بُني نشاط إمبيريال على الشراكات طويلة الأمد مع أصحاب البضائع بالإضافة إلى عملها كشريك موثوق به للعديد من العملاء وأصحاب الأعمال متعددي الجنسيات.

ويضيف الاستحواذ على إمبيريال قدرات جديدة إلى موانئ دبي العالمية، لا سيما في أفريقيا. وسيؤدي الجمع بين الشركتين إلى إنشاء أفضل شبكة في القارة من حيث الخدمات اللوجستية الداخلية والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية البحرية. وتهدف موانئ دبي العالمية إلى تحسين التواصل بين المنتجين في أفريقيا على طول الممرات التجارية سريعة النمو وبقية العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «سيؤدي الاستحواذ على إمبيريال إلى مساعدة موانئ دبي العالمية في بناء سلاسل توريد أفضل وأكثر فعالية لأصحاب البضائع، خاصةً في أفريقيا. وتُعد عمليات إمبيريال مُكمِّلة لشبكتنا من الموانئ ومحطات الحاويات والعمليات اللوجستية في القارة السمراء.

وكما هو الحال في مجموعة موانئ دبي العالمية، فإن موظفي إمبيريال يشكلون أهم الأصول ونتطلع إلى استقبالهم والترحيب بانضمامهم إلى فريق العمل في موانئ دبي العالمية فور استكمال الصفقة بنجاح».

وستعمل عملية الاستحواذ أيضاً على الاستفادة من مساهمة إمبيريال في اقتصاد جنوب أفريقيا. وسيعزز الاندماج مع موانئ دبي العالمية من مكانة جنوب أفريقيا كمركز لوجستي للقارة الأفريقية. وأكدت موانئ دبي العالمية أنها تدرك تماماً أهمية التحوّل الاقتصادي من خلال سياسة «التمكين الاقتصادي واسع النطاق للعمالة السمراء».

كما تعتزم المجموعة الحفاظ على برامج إمبيريال الحالية وتوجيه الدعم الكامل للصفقة المقترحة القائمة على سياسة «التمكين الاقتصادي واسع النطاق للعمالة السمراء»، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2021.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمبيريال لوجستيكس»: ستعمل الصفقة على تعزيز قيمة إمبيريال، حيث ستستفيد الأعمال من التكنولوجيا الرائدة التي تتمتع بها موانئ دبي العالمية وشبكاتها العالمية وأحجام الممرات التجارية الرئيسية لديها، مع تمكيننا من البناء على طموحاتنا الاستراتيجية والإنمائية القائمة على أن نكون «بوابة الدخول لأفريقيا».

ويعمل الجمع بين البنية التحتية المتميزة عالمية المستوى التي تتمتع بها موانئ دبي العالمية، مثل استثماراتها وخبراتها في موانئ القارة الأفريقية، مع منصات الخدمات اللوجستية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الخاصة بمجموعة إمبيريال، على تمكيننا من تقديم حلول متكاملة وشاملة عبر الممرات التجارية الرئيسية داخل أفريقيا وخارجها، وكذلك قيادة كفاءات أكبر في سلسلة التوريد وتعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة.

الجدير بالذكر أن تمويل عملية الاستحواذ سيتم من الموارد المتاحة الحالية لدى موانئ دبي العالمية. وتواصل المجموعة سعيها في إحراز تقدم إيجابي في برامج إعادة تدوير رأس المال وتستمر بالتزامها التام بتحقيق هدفها المتعلق بالرافعة المالية لصافي الدين ليقل عن 4 أضعاف الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية 2022.

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