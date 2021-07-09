«موديز» تثبّت تصنيف «طاقة» و«صناعات»

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز»، تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عند «Aa3»، كما ثبتت نظرتها المستقبلية المستقرة للشركة.

وفي سياق موازٍ، ثبتت «موديز» تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل للشركة القابضة العامة «صناعات»، عند «A3».

وأعلنت «موديز» عن سحب تقييم الأمان لخط الأساس لدى «طاقة»، عند «baa1»، ولدى «صناعات» عند «ba1»، ذلك أنها لم تعد تُصنف «طاقة» و«صناعات» ككيانات تابعة للحكومة، موضحةً أن سحبها لصفة «كيانات تابعة للحكومة» من «طاقة» و«صناعات»، لم يؤثر في تصنيفها الائتماني للشركتين.

وأوضحت «موديز» أن منحها التصنيف الائتماني «Aa3» لشركة «طاقة»، يتضمن تصنيفها للجدارة الائتمانية المستقلة للشركة، وأضافت أن هذا التصنيف مدعوم بإطار العمل التنظيمي المتسم بالاستقرار والشفافية، في ما يخص آليات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في أبوظبي.

وذكرت «موديز»، أن منحها التصنيف الائتماني «A3» لشركة «صناعات»، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها «صناعات» لدى شركة «القابضة» (ADQ)، وبالتبعية، لدى حكومة أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز