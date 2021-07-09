«أونكتاد»: الإمارات من أبرز دول العالم في التنمية التقنية

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الإمارات من أبرز دول العالم التي حققت تقدماً في التنمية التقنية، منذ عام 1995 وحتى الآن.

وأصدر «أونكتاد»، أمس «تقرير السلع والتنمية 2021: الهروب من فخ الاعتماد على السلع من خلال التقنية والإبداع».

ويرصد التقرير مسارات التنمية التقنية في الدول التي يعتمد اقتصادها بصفة رئيسة على عائدات تصدير السلع، كالمعادن والوقود الأحفوري، منذ عام 1995، وحتى الوقت الراهن.

وتطرق التقرير إلى الإمارات، موضحاً أنها من الدول التي شهدت زيادة متسارعة في مسيرة التنمية التقنية لديها، ضمن الدول المعتمدة بصفة رئيسة على تصدير النفط.

وأضافت «أونكتاد»، أن الإمارات بدأت خلال السنوات الأخيرة، تحقق تقدماً لافتاً في خطط التنوع الاقتصادي، وخفض اعتماد اقتصادها على عائدات الصادرات الهيدروكربونية.

وتطرق التقرير إلى تصنيف الإمارات على «مؤشر التنمية التقنية»، الصادر عن «أونكتاد» عام 2019، وهو أحدث إصدار من التقرير حتى الآن، حيث نالت الإمارات فيه المركز الأول على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى الدول المعتمدة بصفة رئيسة على تصدير السلع «بعد البرازيل»، والــ 36 عالمياً.

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