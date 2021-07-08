"يوجوت أجيفت" تحصل على أول شهادة اعتماد لمعيار أمان بطاقات الهدايا الإلكترونيّة في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

حازت منصة "يوجوت أجيفت" YouGotaGift على أول شهادة في المنطقة لاعتماد معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع وذلك لبطاقات الهدايا الإلكترونيّة، في الشرق الأوسط. ويضمن هذا الاعتماد أمن المعاملات وبيانات العملاء، مما يعزّز إتمامها بكلّ سلاسة وأمان لمستخدمي بطاقات ماستركارد، وفيزا، وأمريكان إكسبريس وغيرها من بطاقات الائتمان.

وسرّعت الجائحة من وتيرة ارتفاع الطلب على المدفوعات الرقمية الآمنة، إذ تشير الإحصاءات الواردة في إحدى التقارير إلى أنّ العملاء يبحثون أوّلاً عن الأمان في تجربة الشراء عبر الإنترنت. وقال 55٪ ممّن شملهم الاستطلاع إنّ الأمان يمثّل أولوية قصوى بالنسبة إليهم، بينما أشار 49% - الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً – إلى أنهم الآن قلقون أكثر بشأن الاحتيال ممّا كانوا عليه قبل الجائحة. ويؤكد ذلك الاهتمام الفائق للمستهلكين بحماية بياناتهم المالية عبر الإنترنت.

وكوّنت منصة YouGotaGift شراكات مهمّة لبرامج مكافآت للعملاء، وبرامج الولاء، وتحفيز الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي. وتخدم هذه البرامج آلاف الشركات ومئات الآلاف من الأفراد عبر تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات الإنترنت والتطبيقات.

وفي حين كان التسوّق الرقمي يحظى بشعبية واسعة في الشرق الأوسط، فقد نما بشكل ملحوظ بسبب الجائحة ليصبح الخيار المفضّل للجميع. وكشفت إحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونيّة إلى 19.7 مليار دولار خلال هذا العام، مع استحواذ الإمارات والسعودية على الحصة الأكبر. وتجدر الإشارة إلى أنّ المتسوّقين يتجنّبون التعاملات النقدية، ويختارون الدفع الرقمي لتفادي أي تواصل مباشر، وإجراء معاملات أسرع، وأسهل وأكثر أماناً.

وقال حسين مكّية، مؤسّس منصة YouGotaGift.ورئيسها التنفيذي: منذ بداية الجائحة، شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الطلب على بطاقات الهدايا الإلكترونيّة. ومع الارتفاع المفاجئ في الإهداء الإلكتروني، كان من الضروري تعزيز تدابير الأمن والسلامة. لذلك، كان حصولنا على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع أمراً ضرورياً وخياراً منطقياً. وتمثّل هذه الخطوة مرحلة هامّة بالنسبة إلى منصتنا الخاصة ببطاقات الهدايا الإلكترونيّة.

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