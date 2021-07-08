«دبي التجاري» أفضل مصرف رقمي في ولاء العملاء بالإمارات من اتحاد المصارف العربية

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك دبي التجاري، بجائزة «أفضل مصرف رقمي في ولاء العملاء في الإمارات»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الرقمي، لأفضل المؤسسات المالية العربية لعام 2021، الذي أقيم مؤخراً في فندق كورال بيتش في بيروت، ونظمه اتحاد المصارف العربية، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

وتهدف جوائز التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية، في نسختها الثانية، إلى تكريم المؤسسات المصرفية والمالية العربية، التي حققت فاعلية عالية في تقديم الخدمات المالية الرقمية، ووضعت استراتيجيات رقمية متميزة، لجذب العملاء وخدمتهم.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «مع التطورات التي تشهدها التكنولوجيا، يتوقع العملاء، الحصول على الخدمات بسهولة وراحة من جميع مزودي الخدمة، بما في ذلك البنوك.

ونحن في بنك دبي التجاري، نتفهم ذلك، وقمنا بتصميم خدماتنا لتلبية توقعات العملاء، وتجاوزها، باستخدام أحدث التقنيات، لجعل تجربتهم المصرفية أكثر سلاسة وسرعة وراحة. كما نسعى جاهدين لإضافة قيمة إلى كل تجربة مصرفية في بنك دبي التجاري، ونقدم لعملائنا مجموعة من المزايا».

وقال أميت مالهوترا المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: «من خلال تفهمنا لأسلوب الحياة المعاصر، والحاجة إلى خدمات مصرفية سريعة وبسيطة، تقدم حلول بنك دبي التجاري الرقمية، تجربة مصرفية بسيطة وآمنة، كما أنها سهلة الاستخدام. ويقدم حساب CBD Digi، وبطاقات الائتمان، والذي أطلقناه مؤخراً، برنامج ترشيح جذاب ومجزٍ، حيث يمكن العملاء من الحصول على مكافآت تصل قيمتها إلى 10000 درهم شهرياً، من خلال ترشيح الأهل والأصدقاء لهذا الحساب».

ويعد تطبيق بنك دبي التجاري للموبايل، تطبيق جيل الألفية الجديدة، الذي يوفر للعملاء تجربة مصرفية رقمية، تجمع بين السلاسة والشفافية من جهة، والقيمة المضافة والطابع الشخصي من جهة أخرى، حيث يوفر خدمات مميزة، كالتنبيهات الذكية، والميزانية، ومتابعة النفقات، إضافة إلى المكافآت والعروض الحصرية، وغيرها الكثير.

كما يوفر التطبيق، خدمة الفتح الفوري للحسابات، من خلال حساب CBD Digi، حيث يتم فتح الحساب للعملاء بشكل فوري، باستخدام هوية الإمارات الخاصة بهم فقط، في أقل من 3 نقرات، في أي وقت، ومن أي مكان، والتمتع بمكافآت ضخمة لمعاملاتهم المصرفية اليومية.

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