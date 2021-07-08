شركة ناشئة إماراتية تطلق تطبيقاً ذكياً لإدارة النفقات الشخصية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت شركة "لوون" Lune الإماراتية الناشئة، ومقرها مركز دبي المالي العالمي أولى تطبيقاتها الذكية Lune الذي يعتبر كمستشار مالي شخصي يساعد في إدارة النفقات الشخصية ويهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى فئة الشباب ومساعدتهم في إدارة أموالهم بشكل أفضل.

ويتيح التطبيق القائم على التكنولوجيا المالية "فينتيك" للمستخدمين إنشاء ميزانيات رقمية ومتابعتها بشكل سلس ومبسط ويوفر لهم رؤى حول نفقاتهم في أكثر من 12 فئة مثل البقالة والترفيه والنقل والسفر والإيجار وغيرها، وذلك بعد أن يقوم المستخدم بربط حسابة المصرفي بسهولة وأمان مع توفير رصد النفقات بشكل أوتوماتيكي ما يساعد على تقنين الميزانية والنفقات.

وقال هلال لوتاه، الشريك المؤسس في "لوون" بعد تخرجنا من الجامعة و شق طريقنا في وظائفنا الأولى، واجهنا أنا وزميلي الكسندر أزمة في متابعة انفاقنا ومحاولة الادخار وأكتشفنا أنهم أمران في غاية الصعوبة. ومن هنا أتت فكرة لوون، تطبيق سهل ومبسط يساعدنا على إدارة أموالنا وتحديد ميزانيتنا بكل سهولة."

وستقوم "لوون" قريباً بعقد أول فعالية لها مع مركز دبي المالي العالمي قريبا وهي عبارة عن حلقة نقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الثقافة المالية وتقديم الحلول التي تشجع على ثقافة الادخار و تنمية الثروات. ويترأس الحلقة مؤسسي الشركة هلال لوتاه و الكسندر سويد، مع ضيوف مختصين في تعزيز الثقافة المالية والتخطيط المالي.

وأضاف لوتاه: "هنالك نسبة كبيرة من السكان في الإمارات والمنطقة عموماً لا تقوم بالتوفير لأسباب عديدة منها عدم توفر البيانات التي تمكنهم من إدارة نفقاتهم بشكل أفضل، ونهدف من خلال تطبيق "لوون" إلى تعزيز قدرة المستخدم على التحكم بنفقاته من خلال السماح له بربط حسابه أو حساباته البنكية وبطاقات الإئتمان من خلال منصة واحدة ليتمكن من الحصول على بيانات ومعلومات حول الفئات التي يتم الإنفاق منها".

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