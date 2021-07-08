سلطات ميناء جبل علي تتخذ إجراءات ضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية

أعلنت سلطات ميناء جبل علي أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء، بعد التمكن من السيطرة على حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو بالميناء.

وقالت سلطات الميناء في تغريدة عبر تويتر إن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

سلطات ميناء جبل علي تتخذ إجراءات ضمان سير حركة السفن بصورة طبيعيةhttps://t.co/FTvHmyzqT3#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Pex3IasSZt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 7, 2021

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