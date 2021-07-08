الإمارات الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في الاقتصاد اللانقدي

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً والثامن عالمياً في الاقتصاد اللانقدي، وفقاً للتصنيف المُدرج في تقرير «الدول غير النقدية»، الصادر عن موقع «موني.كو. يو كيه» الشبكي البريطاني المتخصص في المقارنات السعرية.

ويرصد التقرير أفضل دول العالم في المعاملات المالية غير النقدية، خاصة في ضوء المتغيرات التي فرضتها جائحة «كوفيد19»، وفي مقدمتها تعزيز التوجه العالمي صوب الاقتصاد الرقمي والتعاملات غير النقدية.

وحصلت الإمارات على 72.1 من أصل 100 درجة في تصنيف انتشار المعاملات اللانقدية بها.

وذكر التقرير أنه من المُرجح أن تكون الإمارات هي أول بلد لانقدي في الشرق الأوسط. وأضاف أن 83% من سكان الإمارات يمتلكون بطاقات خصم. وعلاوة على ذلك، فإن 4 جهات من كبار مزودي خدمات المحافظ الإلكترونية تعمل في الدولة.

وتفوقت الإمارات على سويسرا التي حلت تاسعة برصيد 70.9 درجة، وفنلندا التي جاءت في المركز العاشر برصيد 70 درجة.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على المملكة المتحدة، الصين، السويد، الدنمارك، وهولندا، والتي جاءت في المراكز من الــ 11 إلى الــ 15، على التوالي.

وكانت صدارة التصنيف من نصيب كندا، والتي حصلت على 79.1 درجة. وجاءت هونغ كونغ، سنغافورة، نيوزيلندا، اليابان، أستراليا والنرويج، والتي جاءت في المراكز من الثاني إلى السابع، على التوالي.

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