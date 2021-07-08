27.3 مليار درهم إجمالي 4859 صفقة شراء أراض بدبي

المصدر: إعداد- مشرق علي حيدر

أبرم مستثمرون من داخل وخارج الدولة صفقات شراء أراضٍ بمبلغ إجمالي تجاوز 27.3 مليار درهم طبقاً لتحليل «البيان» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من العام الجاري 2021.

وعكست طبيعة الصفقات تزايد توجه المستثمرين لاسيما شركات التطوير العقاري نحو الأراضي متعددة الاستخدامات مما يمكنهم من إعادة بيعها بهامش ربح أكبر أو تشييد مشاريع تلبي قطاعات الضيافة والترفيه والتسوق. ويشهد السوق العقاري في الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً عمليات إطلاق مشاريع جديدة تتنوع بين السكني والفندقي والمكتبي مدعومة بتحسن مزاج المستثمرين وتوافد أعداد كبيرة من خارج الدولة للإستثمار في عقارات دبي.

وبحسب تلك البيانات فقد بيعت 4859 قطعة أرض متنوعة لكن أكبر الصفقات وأكثرها عدداً ذهب لصالح الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات أما بقية الأراضي التي بيعت خلال تلك الفترة فقد كانت للاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية.

وتشهد بعض مناطق دبي تنافساً بين تجار الأراضي وشركات التطوير العقاري على شراء عشرات ملايين الأمتار المربعة، وبحسب خبراء في السوق العقاري فإن تزايد الطلب على أراضي هذه المناطق يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها وجود بنية تحتية متطورة ومشاريع سكنية متكاملة الخدمات وعائدات استثمارية مستقرة رغم التقلبات في السوق.

أقوى 10 مناطق في بيع الأراضي

1- نخلة جميرا

142 قطعة أرض

3 مليارات درهم المبيعات الإجمالية

2- حدائق الشيخ محمد بن راشد

313 قطعة أرض

2.8 مليار درهم المبيعات الإجمالية

3- الثنية الرابعة

146 قطعة أرض

1.6 مليار درهم المبيعات الإجمالية

4- الحبية الرابعة

422 قطعة أرض

1.6 مليار درهم

5- الحبية الثالثة

443 قطعة أرض

1.1 مليار درهم المبيعات الإجمالية

6- الثنية الخامسة

170 قطعة أرض

958 مليون درهم المبيعات الإجمالية

7- ند الشبا الثالثة

332 قطعة أرض

827 مليون درهم المبيعات الإجمالية

8- جزيرة 2

19 قطعة أرض

713 مليون درهم المبيعات الإجمالية

9- وادي الصفا 6

148 قطعة أرض

670 مليون درهم المبيعات الإجمالية

10 - أم رمول

1 قطعة أرض

623 مليون درهم المبيعات الإجمالية

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