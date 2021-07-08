حوار شباب «المركزي» يحفّز الشباب على تبني الابتكارات المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتح معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، النسخة الثانية من مبادرة «حوار شباب المصرف المركزي»، للاحتفال بالذكرى الثانية لتأسيس المجلس، وتزامناً مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي. واستهدف الحوار، تمكين الشباب وتحفيزهم على تبني الابتكار والتكنولوجيا، وتوظيفها لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وتضمنت النسخة، كلمة من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، حول أهمية الذكاء الاصطناعي في تقدم اقتصاد الدولة.

وشارك في النقاش، كبار موظفي المصرف المركزي، والجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للبلوك تشين.

وقال خالد بالعمى: تجسيداً لرؤية قيادتها الرشيدة، وتطلعات شعبها، أرست الإمارات، على مدار الخمسين عاماً الماضية، دعائم نمو مسيرتها وازدهارها. ونحن في المصرف، نسعى إلى تمكين شباب الإمارات، للمشاركة بشكل فاعل في مسيرة الدولة التنموية، خلال الخمسين عاماً المقبلة ودعمه بروح مبتكرة، وفهم قوي لتقنيات المستقبل. ويدرك المصرف أهمية توعية جيل الغد بدوره في تحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، وتطبيق التكنولوجيا المالية في بلوغ هذه الرؤية. ونفخر بتنظيم النسخة الثانية من مبادرة «حوار الشباب»، وكلنا ثقة بقدرة المجلس على مواصلة تمثيل وتوسيع آفاق الجيل المقبل من صناع التغيير.

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