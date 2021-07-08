أسواق الأسهم تتماسك في وجه عمليات البيع

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تماسكت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أمام ضغوط عمليات بيع استهدفت بعض الأسهم القيادية حيث خفف صعود قطاع البنوك في دبي والعقار في أبوظبي وتيرة الهبوط.

سوق دبي

وخفف تراجع سوق دبي صعود قطاع البنوك 0.89%. كما صعد قطاع النقل 0.28%. وارتفع قطاعا الخدمات 0.13% والاتصالات 1.51%، بينما تراجع قطاعا التأمين 0.14% والسلع 0.21%.

وتراجع قطاع العقار 1.58% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.18% و«ديار» 0.67% و«الاتحاد العقارية» 0.77%، و«إعمار للتطوير» 0.54% و إعمار مولز» 1.99%. وهبط قطاع الاستثمار 0.42%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 51.4 مليون درهم، تلاه «اعمار مولز»23.8 مليون درهم. وحقق «مصرف السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 6.25 % ليصل إلى 1.7 درهم، فيما كان «المزايا القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وقلل تراجع سوق أبوظبي صعود قطاع العقار 0.25%. كما صعد قطاع الطاقة 0.01% بدعم ارتفاع سهم «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«طاقة» 0.74%، وهبط «دانة غاز» 0.85%.

وهبط قطاع البنوك 0.42%، كما هبط قطاع الاستثمار 0.04%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.54%.

وتصدر النشاط «أبوظبي الأول» جاذباً 344.8 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بـ284.9 مليون درهم.

وحقق «الوطنية للتكافل» أكبر وتيرة صعود بنحو 13.8% ليصل إلى 0.92 درهم، تلاه«اسمنت رأس الخيمة» بنحو7.69% ليصل إلى 2.52 درهم.

دعم

دعم صعود قطاعات البنوك والنقل والاتصالات والخدمات تماسك سوق دبي ليتراجع %0.02 فقط ويصل إلى 2782 نقطة، بينما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.22% ليغلق عند 6969.6 نقطة بضغط تراجع البنوك والاستثمار والاتصالات. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.35 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و137.6 مليوناً بدبي. وجرى التداول على نحو247.4 مليون سهم، موزعة بواقع 173 مليون سهم بأبوظبي ونحو 74 مليون سهم في دبي عبر تنفيذ 6487 صفقة.

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