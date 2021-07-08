مخاطر الائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي الأدنى إقليمياً

المصدر: أبوظبي، دبي - وام

أظهرت مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

وفي ظل هذا الأداء الإيجابي تعتبر علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لكل من أبوظبي ودبي الأدنى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب بيانات المصرف المركزي انخفضت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومة دبي 19.7 نقطة أساس، حيث بلغت 107.8 نقاط أساس خلال الربع الأول 2021 مقارنة مع 127.5 في الربع الأخير من 2020.

وفي أبوظبي بلغت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان 44.7 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2021.

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