17.3 ملياراً سندات أصدرتها بنوك الإمارات 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة السندات التي أصدرتها البنوك في الإمارات 17.3 مليار درهم خلال 2020 ليؤشر على محافظة هذه البنوك على فرص وصولها القوي إلى أسواق رأس المال وفقاً لمصرف الإمارات المركزي.

ويعد السوق الإماراتي الأكثر نشاطاً في هذا النوع من الإصدارات بشكل عام على مستوى منطقة الخليج، حيث استحوذ على 37% من إجمالي السندات المصدرة خلال 2020 بحسب تقرير صدر في وقت سابق عن المركز المالي الكويتي.

وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي أن العديد من البنوك في الدولة أصدرت سندات بآجال استحقاق متوسطة إلى طويلة الأجل خلال العام الماضي مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة وشروط التمويل الجاذبة.

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