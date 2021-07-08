القرية العالمية تفتح أبوابها أمام العالم 26 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تستمر القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، بالتحضير لموسمها السادس والعشرين، واعتماد الخطط المبتكرة لتوفير تجارب مليئة بالمرح والذكريات والنجاحات الجديدة. وأعلنت الوجهة الترفيهية الرائدة عن موعد انطلاق الموسم الجديد وفتح الأبواب أمام العالم لزيارتها في يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021، والذي سيمتد إلى 167 يوماً حتى 10 أبريل 2022.

مفاهيم جديدة

تعتمد القرية العالمية خلال فترة التجهيزات للموسم بشكلٍ رئيسي على التعاون مع ألمع الشركاء الذين يقدّمون أروع التجارب الاستثنائية للضيوف. وكانت الوجهة العائلية قد أعلنت منذ شهر مايو الماضي عن انطلاق حملة البحث عن المفاهيم الجديدة والمبتكرة للانضمام إلى تجارب الموسم المقبل. وفي الوقت الذي انضمّ فيه العديد من الشركاء إلى منظومة شراكات القرية العالمية، ما زالت الفرصة متاحة أمام أصحاب العقول التجارية المبدعة وروّاد الأعمال للمزايدة على فرص تقديم المأكولات الشعبية المبتكرة، عن طريق الأكشاك أو عربات الطعام وخدمة الضيوف، حيث أعلنت الوجهة دعوتها لجميع المهتمين بالتسجيل الآن في الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من وضع اللّمسات الأخيرة على المخطط الرئيسي للموسم 26. ويمكن للمهتمين بالمشاركة في الأكشاك وعربات الطعام تقديم أفكارهم المبتكرة والمزايدة على الفرص التجارية المتوفرة قبل موعد إغلاق تقديم طلبات العروض المحدّد في تاريخ 1 أغسطس 2021.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «نعمل في كل موسم، جنباً إلى جنب، مع الآلاف من الشركاء التجاريين والعارضين لتحقيق الأهداف والنجاحات الاستثنائية، ونحن فخورون جداً هذا العام بدورنا في دعم الاقتصاد وترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة ومركز رئيسي لإدارة الأعمال. يملؤنا التفاؤل بينما نقوم بالتحضير للموسم السادس والعشرين وتحديد الأهداف الخاصة به لتحقيق المزيد من النجاحات التي نطمح لها بناءً على نجاحاتنا في الموسم السابق».

تشتهر القرية العالمية دائماً بتجارب المأكولات الشعبية التي تقدّمها للضيوف، وتعتبر الأكشاك بمثابة الفرصة المثالية لروّاد الأعمال في قطاع تقديم الطعام، سواء للمقبلين في خطواتهم الأولى على عالم الأعمال، أو للراغبين في توسيع أعمالهم أو حتى في تجربة أفكارهم الجديدة. كما أعلنت القرية العالمية عن عزمها بتطوير مختلف المساحات التي تضمّ أكشاك المأكولات الشعبية في إطار التزامها بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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