«أرنا كابيتال» تحصل على اعتماد عضو مقاصة عام لبورصة دبي للذهب

المصدر: دبي- البيان

أصبحت شركة أرنا كابيتال، وهي شركة وساطة متعددة الأصول، خاضعة للتنظيم، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عضو مقاصة عام لبورصة دبي للذهب والسلع، البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال تداول السلع والمشتقات في الشرق الأوسط. يأتي ذلك في أعقاب حصول الشركة على اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكأول عضو مقاصة عام بسوق أبوظبي العالمي، ستتمكن شركة أرنا من تزويد عملائها بخدمات التداول والمقاصة، للمنتجات التي توفرها بورصة دبي للذهب والسلع، إلى جانب تقديم خدمات المقاصة لأعضاء التداول الآخرين في البورصة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «تأتي هذه الخطوة، في وقت مهم بالنسبة للبورصة حيث نواصل العمل على تعزيز الوصول إلى خدماتنا بمختلف أرجاء المنطقة. وبفضل هذا الإنجاز الهام، سيتمكن عملاء أرنا كابيتال، من الوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا بشكل مباشر، وهو ما يشكل جزءاً من جهودنا الأشمل، الهادفة لتوسيع حضورنا في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً. ونحن فخورون بهذا الإنجاز البارز للبورصة، وشركة أرنا، ونتطلع لتمكين المزيد من المشاركين في السوق، من الوصول إلى المجموعة الواسعة من منتجاتنا، عبر منصة قوية ومنظمة وآمنة».

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