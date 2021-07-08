62.6 % نسبة مدققي الحسابات المواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد مدققي الحسابات المرخصين والمسجلين لديها في الإمارات، بلغ 741 مدققاً بنهاية 2020، بنمو نسبته 8.2 % بإجمالي العدد، مقارنة بنهاية 2019. وبلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين من مواطني الإمارات 464 مدققاً، يمثلون ما نسبته 62.6% من إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين 708 مدققين.

وأوضحت إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد، أنها أنجزت في 2020، 658 معاملة متعلقة بتسجيل (إنشاء قيد)، وتجديد ترخيص مدققي الحسابات، منهم 388 من مواطني الدولة، بنمو 1 %، مقارنة بعدد المعاملات المماثلة في 2019.

وأكد أحمد الحوسني مدير إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد، أن دعم مهنة مدققي الحسابات، يمثل خطوة مهمة لتنمية بيئة الأعمال في الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، ومواجهة الجرائم المالية في مختلف القطاعات، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، مشيراً إلى التزامها بتوفير مجموعة خدمات متكاملة لمهنة مدققي الحسابات، وجميع الخدمات متوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي economy.gov.ae.

وأشار إلى أن مهنة تدقيق الحسابات، هي أحد الأنشطة الأربعة الرئيسة ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، الذي تشرف عليه الوزارة، في ما يخص إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والذي يضم أيضاً الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.

وتمثل المهنة أحد الأنشطة الرئيسة التي يمكن أن تدعم الجهود الحكومية في كشف جرائم غسل الأموال والجرائم المالية، والإبلاغ عنها، ودعم ملف الدولة وسمعتها الاقتصادية عالمياً في هذا الصدد.

شروط

ومدقق الحسابات، هو الشخص المسجل في السجل الخاص بمدققي الحسابات في الوزارة، ويعمل من خلال شركة أو مكتب مسجل بالوزارة. ويشترط على المواطن الراغب في الحصول على الرخصة: أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي جامعي في المحاسبة، وحسن السير والسلوك، وألا يكون حكم عليه بحكم تأديبي، مع امتلاك الخبرة العملية المحددة بحسب المؤهل (3 سنوات لحملة البكالوريوس، وسنتان لحملة الماجستير، وسنة واحدة للحاصلين على الدكتوراه).

وللمقيمين، تطبق عليهم اشتراطات إضافية، منها أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدققي الحسابات، على ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 25 % من رأس المال، والحصول على الزمالة من أحد المعاهد أو مجمعات المحاسبين، فضلاً عن امتلاك إقامة داخل الدولة سارية المفعول.

30

تقدم إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد 30 خدمة، منها إنشاء قيد مشتغلين وغير مشتغلين وشركات وطنية، تجديد قيد مشتغلين وغير مشتغلين، شطب قيد مشتغلين وشركات وطنية، تأشير شركات وطنية، إنشاء قيد فروع شركات تدقيق أجنبية، تجديد قيد فروع شركات تدقيق أجنبية، تأشير فروع شركات تدقيق أجنبية، شطب قيد فروع شركات أجنبية.

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