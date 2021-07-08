بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج أكاديمية رائدات الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت البعثة الأمريكية لدى الدولة و«ستارت إيه دي» منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة المدعومة من شركة «تمكين» والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها عن قبول طلبات التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «أكاديمية رائدات الأعمال» بعد النجاح الذي حققه البرنامج بنسخته في الدولة.

ويتكون البرنامج الافتراضي من مرحلتين ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها السيدات ورائدات الأعمال من أي قطاع اللواتي يرغبن في ضمان استقرار شركاتهن وتوسيع نطاق عملها في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية.

ويستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 1 سبتمبر من مواطنات الإمارات أو المقيمات فيها ممن تتراوح أعمارهن بين 20 و55 عاماً ويمتلكن شركة صغيرة ذات رقم تسجيل ضريبي ساري الصلاحية أو يمتلكن شركةَ تعمل منذ 18 شهراً على الأقل.

وسيعمل البرنامج الذي ينطلق في 26 سبتمبر على تعزيز أعمال 20 شركة إماراتية تملكها سيدات والارتقاء بها على مدار 6 أشهر.

ويختتم البرنامج أعماله في يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس 2022 حيث تستعرض المتأهلات للتصفيات النهائية إنجازاتهن أمام شركاء البرنامج وغيرهم من الجهات المعنية البارزة .

وقالت كريستين لاوسن نائب القنصل العام في بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة: نثق بقدرة الأكاديمية على دعم رائدات الأعمال من خلال تمكينهن لتنمية شركاتهن وتحقيق الازدهار وتزويدهن بالإرشادات الضرورية وإتاحة فرص التواصل مع شبكة أوسع من رواد الأعمال من خلال برنامج الخريجين بالأكاديمية. ونأمل عبر دعم الجيل القادم من رائدات الأعمال تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات.

تطوير

قالت هناء بركات المديرة المشاركة لمنصة «ستارت إيه دي» إن البرنامج سيعمل على تطوير قدرات رائدات الأعمال من خلال تزويدهن بمجموعة من التدريبات المخصصة حسب احتياجاتهن إضافة إلى التوجيه وفرص التواصل والنهوض بالأعمال ويسعدنا أن تتضافر جهودنا مع البعثة الأمريكية إلى الإمارات لدعم نسخة إماراتية جديدة من برنامج أكاديمية رائدات الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز