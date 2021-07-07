2.1 مليار صفقات العقارات الفندقية بدبي بنمو 100%

المصدر: دبي – مشرق علي حيدر

سجل سوق العقارات الفندقية في دبي 849 صفقة شراء شقق ذات الاستخدامات الفندقية من مستثمرين محليين ودوليين بقيمة إجمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، محققة نمواً قياسياً تجاوزت نسبته 100% على صعيد القيمة الإجمالية و79% على صعيد عدد الصفقات الإجمالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث سجلت حينها 475 صفقة شراء لشقق فندقية بيعت في النصف الأول من 2020 بقيمة 965 مليون درهم، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها «البيان».

ويتميز سوق الاستثمار في العقارات الفندقية في دبي بتنوعه ما يفسر إقبال المستثمرين في دخول السوق العقاري عبر بوابة العقارات الفندقية، حيث يعد الاستثمار في الشقق الفندقية استثماراً ناجحاً يزدهر مع مرور الوقت وهنالك العديد من الخيارات المتاحة الملائمة من حيث تكلفة الاستثمار ولم تعد صعبة أمام المستثمر الراغب بالتملك العقاري.

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