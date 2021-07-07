تراجع الأسهم بضغط البنوك والعقار

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تراجعت الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، بضغط من انخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات، إثر تعرضها لعمليات بيع، بهدف جني الأرباح، في وقت حافظت أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية على الصعود، مخالفة الاتجاه العام.

وهبط سوق أبوظبي بنسبة 0.15 %، ليغلق عند 6984.8 نقطة، في ظل تراجع البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة، مقابل صعود الاستثمار والخدمات والصناعة والسلع الاستهلاكية.

سوق دبي

وانخفض سوق دبي 0.73 %، ليصل إلى 2782 نقطة> وتراجع قطاع البنوك 0.99 %. وتراجع قطاع العقار 0.32 %. وهبط قطاع الاستثمار 0.78 %. وتراجع قطاع النقل 0.79%. كما تراجعت أسهم الاتصالات 1.19 %، والتأمين 0.37 %، بينما صعد قطاعا الخدمات 0.01%، والسلع 0.64 %.

وتصدر «إعمار العقارية»، النشاط، مستقطباً 58.4 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 8%، ليصل إلى 5.4 دراهم، فيما كانت «المزايا القابضة»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 %.

سوق أبوظبي

توقف سوق أبوظبي عن الصعود، بعد ارتفاعه المتواصل خلال الجلسات السابقة، لكن استمرت أحجام السيولة عند مستويات جيدة في السوق، وبلغت قيمة الصفقات 1.22 مليار درهم تقريباً، ما رفع من إجمالي التداولات في 3 جلسات إلى 3.67 مليارات درهم.

وتراجع السوق، بضغط هبوط قطاع البنوك 0.60 %. كما هبط قطاع الطاقة 0.01 %. وتراجع قطاع العقار 0.24 %، كما تراجع قطاع الاتصالات 0.36 %. وصعد قطاع الاستثمار 0.36 %.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة»، جاذباً 351 مليون درهم. وحقق «أسمنت رأس الخيمة»، أكبر وتيرة صعود، بنحو 14.7 %، ليصل إلى 2.3 درهم.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة 1.5 مليار درهم، منها 1.29 مليار في بأبوظبي و208.9 ملايين بدبي. وجرى التداول على نحو 303 ملايين سهم، موزعة بواقع 105 ملايين سهم في دبي، ونحو 197 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 8046 صفقة.

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