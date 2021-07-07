جمارك دبي تستكمل المرحلة الثانية من دوري الابتكار الأول 2021

المصدر: دبي - وام

تواكب جمارك دبي تقدم الإمارة نحو استكمال رقمنة الحياة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل الدائرة على تحفيز الإبداع والابتكار لتطوير الرقمنة الشاملة للحياة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جديدة باستمرار لتشجيع الموظفين في جمارك دبي على تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة.

وأطلقت الدائرة دوري الابتكار الأول بين الإدارات والمراكز الجمركية لتوفير بيئة تنافسية كبيرة بينها تدعم تنظيم عملية الابتكار عبر إقامة مسابقة سنوية على مدار العام 2021 للأفكار والابتكارات الجديدة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجهها الدائرة بطرق ذكية من خلال تنافس مُنظم، يتوج بالإعلان في نهاية العام عن 3 فرق فائزة من (الإدارات أو المراكز الجمركية) الحاصلة على المراكز الأولى.

وأوضح حسين الفردان مدير مركز الابتكار أن الفرق الفائزة سيتم تكريمها من قبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، حيث تحددت أهداف دوري الابتكار الأول 2021 بالعمل على إسعاد جميع الفئات المعنية من الموظفين والعملاء والشركاء والموردين والمجتمع وحل جميع تحديات الإدارات والمراكز الجمركية بشكل تفصيلي ومنتظم من خلال تطوير ابتكارات وحلول نوعية تخدم العمل الجمركي المحلي والعالمي مع ترسيخ مفهوم العمل بروح الفريق الواحد ودعم اكتشاف المواهب الجديدة وزيادة عدد المبتكرين الجدد في الدائرة.

وقال إن الأهداف التي تعمل الدائرة على تحقيقها من خلال إطلاق دوري الابتكار الأول تشمل تعزيز بيئة وثقافة الابتكار عبر مشاركة جميع الشركاء الداخليين والخارجيين في تطوير الأفكار الجديدة ليصبح الابتكار أسلوب حياة يومية في الدائرة يمكنها من الفوز والوصول للعالمية عبر مشاركة الأفكار الفائزة في دوري الابتكار ورفعها للمسابقات المحلية والدولية بشكل دوري ومنظم.

وأضاف إن الدائرة تطبق خطة وبرنامجاً زمنياً دقيقاً لتنفيذ كل مراحل دوري الابتكار الأول خلال العام الحالي. وأنجزت المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج عبر إطلاق المبادرة في شهر الابتكار وتنظيم الورش التعريفية لدوري الابتكار، والتي شملت 24 ورشة قدمت للإدارات والمراكز الجمركية افتراضياً عبر الاتصال المرئي بحضور المديرين والمسؤولين وقادة الفرق التي سيكتمل تشكيلها في الفترة المقبلة. وسيتم حصر التحديات التي تقوم هذه الفرق بمعالجتها خلال دوري الابتكار في مختبرات متخصصة بالابتكار.

وأكد أن دوري الابتكار جاء ليكمل مسيرة إنجازات جمارك دبي في الأعوام الأخيرة والتي كان لها أهمية واضحة في مواجهة تحديات جائحة «كوفيد 19»، فرغم هذه التحديات بلغ عدد الأفكار الجديدة التي تلقتها جمارك دبي خلال العام الماضي 5 آلاف و404 أفكار ليصل العدد الكلي للأفكار التي تلقتها الدائرة منذ تأسيس أنظمتها الرقمية للأفكار وحتى نهاية 2020 إلى أكثر من 42 ألف فكرة. وبلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورها الموظفون العام الماضي 32 ابتكاراً نوعياً ليصل عدد الابتكارات النوعية للموظفين منذ تأسيس الأنظمة الرقمية للابتكار في الدائرة حتى نهاية 2020 إلى أكثر من 237 ابتكاراً نوعياً. وارتفع عدد الجوائز المحلية والعالمية التي فازت بها الدائرة في مجال الابتكار إلى أكثر من 127 جائزة حتى نهاية 2020.

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