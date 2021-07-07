«هيرميس» تعلن الإغلاق الأول بـ200 مليون دولار لصندوق «فورتكس إنيرجي IV»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة فورتكس إنيرجي المتخصصة بالاستثمار في ​مجال الطاقة​ المتجددة والمدارة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، عن وصولها للإغلاق الأول لصندوق الاستثمار في الطاقة المتجددة «فورتكس إنيرجي IV» بقيمة 200 مليون دولار.

وأوضحت هيرميس في بيان لها اليوم، أن الإغلاق يتضمن تعهد مشروط بقيمة 25 مليون دولار، وذلك بقيادة المجموعة المالية هيرميس ومجموعة من المؤسسات السيادية والمستثمرين الماليين من أبوظبي.

جدير بالذكر أن صندوق «فورتكس إنيرجي IV» تم تأسيسه في سوق أبوظبي العالمي، ليكون بمثابة المقر الرئيسي لفريق العمل، والذي سيعمل بالتضافر مع فريق عمل «فورتكس إنيرجي» الحالي في لندن.

ومنذ تأسيس «فورتكس إنيرجي IV» في عام 2015، عكفت الشركة بنجاح على ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وإكمال الدورة الكاملة للاستثمار لتصل محفظة الشركة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا إلى 822 ميجاوات.

ولا تزال المقومات التي يحظى بها هذا القطاع الواعد واتجاهات السوق تواصل دعم هذا النوع من الاستثمارات دائمة النمو، فقد شهد عام 2020 منفردًا ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة الإنتاجية السنوية للطاقة 82%، مقابل 15% قبل عشرة أعوام.

وترى إدارة الشركة حاليًا العديد من الفرص الاستثمارية التي ينبض بها السوق وتلبي الطلب المتزايد على حلول التنمية المستدامة، وذلك في ظل التوجهات السياسية والاقتصادية التي تنادي بتبني التحول نحو استخدام حلول الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق أعرب كريم موسى رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة «فورتكس إنيرجي»، عن اعتزازه بإطلاق Vortex Energy IV»»، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية تنبض بالعديد من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة بعد أن أصبح استخدامها توجها سائدًا في أنحاء العالم، فمن المتوقع أن تصل إجمالي القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة حول العالم إلى حوالي 2 تيراوات بإجمالي استثمارات 3 ترليون دولار تقريبًا بحلول عام 2030 وذلك في ظل تبني المزيد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق مجتمع خالي من الانبعاثات الكربونية.

وأكد موسى أنه واثق في قدرة الشركة على تنمية قاعدة الأصول الاستثمارية لقاعدة عملائنا من مستثمري الصناديق وذلك بفضل سجل الشركة الحافل بالإنجازات وقدرتنا على ضخ استثمارات تربو على 1.6 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة في السوق الأوروبية وتحقيق عائدات جذابة من هذه الاستثمارات. وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تطوير أعمالها وتنمية قاعدة المستثمرين للوصول إلى رأس المال المستهدف للصندوق والذي يبلغ 750 مليون دولار خلال العامين المقبلين.

ومن ناحية أخرى أوضح بكر عبد الوهاب رئيس قطاع الاستثمار بشركة «فورتكس إنيرجي»، أن الشركة سوف تقوم بتطبيق استراتيجية استثمارية فعالة لتطوير صندوق «فورتكس إنيرجي IV» وذلك عبر دعم المطورين ومحطات الطاقة المستقلة لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات في الأصول الحالية بالدول التي تتميز بتقديم عائدات استثمارية جذابة. وفي ظل تغير المشهد الاستثماري، أصبح التحول نحو استثمارات الطاقة المتجددة أكثر تعقيدًا من ذي قبل، وذلك مقارنة بملف التدفقات النقدية التقليدي طويل الأجل.

جدير بالذكر أن صندوق «فورتكس إنيرجي IV» يستهدف جميع قطاعات الطاقة، بما في ذلك التوليد (الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية، والطاقة اللامركزية)، والتخزين الكهربائي، ومرافق شحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن خدمات العرض والطلب على الطاقة. يغطي نطاق الصندوق دورة حياة الأصول بالكامل بما في ذلك محطات الكهرباء القائمة، ومحطات الطاقة المستقلة، وشركات تطوير محطات الكهرباء، وحلول المشروعات الجديدة والمشروعات التجارية والصناعية. سوف يركز الصندوق على الدول المتقدمة والنامية في أوروبا، ودول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا.

وقد قامت «شيميرا كابيتال» بدور المستشار الاستراتيجي لشركة «فورتكس إنيرجي» في الإجراءات المتعلقة بسوق أبو ظبي العالمي، كما قامت شركة White & Case بدور المستشار القانوني، وقامت PwC بتقديم خدمات الهيكلة، كما قامت Apex بتقديم خدمات الدعم الإداري.

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