«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تنضم إلى «مجموعة دبي للجودة» شريكاً ذهبياً

المصدر: دبي- البيان

انضمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، كشريك ذهبي إلى «مجموعة دبي للجودة»، في دفعة قوية للمساعي الحثيثة التي يبذلها الطرفان، من أجل تحقيق رؤيتهما في الترويج لمدينة دبي، كقطاع اقتصادي رائد عالمياً، من خلال ترسيخ ممارسات الجودة والابتكار والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء المهني والتكنولوجي في قطاع الأعمال بالإمارات.

وتسلّم سلطان بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، شهادة الشريك الذهبي من الدكتور هزاع النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، في اللقاء الذي أقيم بحضور هند شاكر رئيس إدارة الاستراتيجية والاتصال في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسميرة محمد المدير العام لمجموعة دبي للجودة، وفاطمة عبد القادر مدير علاقات العملاء في المجموعة، وأنور خان تنفيذي تطوير الأعمال.

وفي ظل الشراكة، يسعى الطرفان إلى توطيد جسور التعاون، وتسهيل تبادل الخبرات في مجال البرامج التدريبية المعتمدة، والمقارنات المعيارية، والمشاركة في جوائز التميز المؤسسي والابتكار والتحسين المستمر، التي تنظمها المجموعة، إلى جانب تنظيم ورش عمل توعوية للعاملين، لتطوير الأفكار، وصياغة الرؤى والتصورات المستقبلية في المؤسسة.

وأكد سلطان بن سليّم دور المؤسسة في تطوير وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستوى البنية التحتية في دبي، من خلال دعم وتطوير إمكانات المؤسسة لخدمة النمو المستقبلي في حركة التجارة العالمية. وأشار إلى تطلعه نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة، قائلاً إنها تعتبر خطوة أساسية تجاه تطبيق سياسة الجودة والتميز والابتكار بشكل متميز، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، للارتقاء بأداء المؤسسة، وتحقيق سعادة متعامليها، وضمان استمرارية النجاح، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يواكب التوجهات الحكومية.

وقال الدكتور هزاع النعيمي: هذه الشراكة ستسهم في تعزيز رسالتنا القائمة على التميز المؤسسي والجودة، والارتقاء بمستوى خدماتنا نحو الأفضل، وخلق منصة ابتكارية لصناع القرار والخبراء على الصعيد المحلي والدولي، كما تعد إضافة نوعية جديدة، ونتاجاً لمسيرة المجموعة نحو استقطاب المزيد من المؤسسات البارزة في قطاع الأعمال بالدولة، وسنسعى جاهدين من خلال الشراكة، إلى تقديم المزيد من ممارسات ومفاهيم التميز المؤسسي وثقافة الابتكار، وتطبيق معايير الجودة الدولية، لتعزيز التطوير المستدام على المدى البعيد في مؤسسات الدولة.

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