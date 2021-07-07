«آي سي دي بروكفيلد بليس» يوقّع 16 عقد إيجار جديداً خلال الربع الثاني 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «آي سي دي بروكفيلد»، عن توقيع 16 عقد إيجار جديداً، لوحدات تبلغ مساحتها 115,000 قدم مربعة في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس». وتشمل مجموعة المستأجرين الجدد، العديد من الشركات متعددة الجنسيات، مثل شركة «ريتشمونت» القابضة الفاخرة، التي وقّعت لاستئجار وحدة بمساحة 29,000 قدم مربعة. وهناك أيضاً عدد من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي المميزة. وتشمل قائمة المستأجرين الجدد في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، سلسلة متاجر السوبر ماركت البريطانية «ويتروس»، ومركز «سكين لوندري»، الذي يقدم مفهوماً مبتكراً للعناية ببشرة الوجه من كاليفورنيا، و«واي 12»، وهو صالون تجميل إيطالي للرجال والسيدات. ومن المقرر افتتاح هذه الوجهات الجديدة خلال الربع الثالث/ الأخير من عام 2021. وتسهم هذه العقود الجديدة في واحد من أبرز المباني المستدامة والمبتكرة في دبي، في تعزيز الثقة في النمو الاقتصادي بالدولة. كما تعكس إقبال الشركة المتزايد على أماكن العمل المبتكرة والصحية.

ويقع برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، في منطقة مركز دبي المالي العالمي. ويضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، و«نادي الفنون» المقتصر على الأعضاء، إلى جانب مساحات مجتمعية على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف قدم مربعة. ومن أبرز المفاهيم المبتكرة للمطاعم والمقاهي المخطط افتتاحها في وقت لاحق هذا العام، وجهة «ذا جيلد» من شركة «بول آند روو»، ومطعم «جوزيت»، وهو مفهوم باريسي مبتكر، إلى جانب المفهوم الأيبيري واللاتيني والأمريكي الجنوبي والكاريبي «لا نينيا»، من «ديمايند جروب»، الفريق الذي أبدع فكرة «باغاتيل دبي»، و«بلو مارلين إيبيزا» في الإمارات، و«ميرا» و«أوبا». إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحتضن البرج «لولو آند ذا بينستولك»، وهو مقهى محلي، مع متجر لبيع الكتب، يُتوقع له أن يصبح وجهة نابضة تجمع المبدعين.

وقال بين ماكجريجور مدير الاستثمار لدى شركة «آي سي دي بروكفيلد»: «يعد التزام الشركات والعلامات التجارية تجاه آي سي دي بروكفيلد بليس، شهادة على نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى إنشاء بيئة عمل متميزة، مع أسلوب حياة عصري. ويسعدنا دخول المرحلة التالية من النمو مع هذا المستوى اللافت من الإقبال. ونتطلع إلى استقبال المستأجرين الجدد، ولرؤية مكتب ريتشمونت الجديد، الذي سيستقبل 300 موظف، وسيكون أحد أكثر المكاتب تميزاً على مستوى المنطقة.

ولا يقتصر تميز برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، الحائز على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من الفئة البلاتينية، على تصميمه كأحد أبرز المعالم في المدينة فحسب، فقد تم تصميم البرج وبناؤه للتأثير بشكل إيجابي على قاطنيه وزواره، ويضم المبنى 140,000 قدم مربعة من المساحات الخضراء، فضلاً عن استهلاك أقل للطاقة بنسبة 30 %، مقارنة بمعايير الصناعة. كما يشكل البرج بيئة مناسبة لتحسين الصحة النفسية، وبث الطاقة الإيجابية، من خلال المساحة المركزية المجتمعية «نيتش»، والتي تم تطويرها لتفعيل المشاركة والعمل الجماعي، وتعزيز الصحة النفسية والذهنية، والرفاهية للمستأجرين.

تأتي هذه الإيجارات، ضمن سلسلة من الالتزامات لمجموعة من المستأجرين في «آي سي دي بروكفيلد بليس»، بما في ذلك «وان إلافين وورلد هولدينغز» و«كوبر آند كيم»، و«جيتواي إنفستمنت مانيجمنت» (الهدف)، و«جي دبليو بي بارتنرز» و«سيمونز آند سيمونز» و«دلما كابيتال»، إلى جانب واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم.

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