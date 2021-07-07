الإمارات للعطلات تُسهّل تجارب المسافرين بمنتج «إيربورت إيز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإمارات للعطلات عن إطلاق منتج «إيربورت إيز» Airport Ease لعملائها القادمين والمغادرين يجعل تجاربهم في مطار دبي الدولي أكثر سهولة وسلاسة. وسوف يستمتع العملاء بخدمة سريعة وآمنة تقلل مدة انتظارهم في المطار، وتعطيهم مزيداً من الخصوصية وراحة البال للاستمتاع بتجربتهم في دبي.

ويستفيد عملاء الإمارات للعطلات من منتج «إيربورت إيز» ابتداءً من 499 درهماً لشخصين مع 4 حقائب كحد أقصى. ويشمل العرض خدمة الاستقبال والمساعدة قبل الوصول إلى كاونترات مراقبة جوازات السفر وأولوية إجراءات الوصول، بالإضافة إلى خدمة سيارة مع سائق باستخدام سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة للوصول إلى الفندق أو المنزل. وتتولى الإمارات للعطلات استلام الأمتعة وتوصيلها إلى أي عنوان في دبي.

ويوفر منتج «إيربورت إيز بلاس Airport Ease+» تجربة وصول ومغادرة راقية ابتداءً من 1199 درهماً. ويشمل العرض، المتوفر لشخصين مع 4 حقائب كحد أقصى، خدمة الاستقبال والمساعدة وأولوية إجراءات الجوازات والأمن وخدمة السيارة مع سائق باستخدام سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة من وإلى المطار واستلام الأمتعة وتوصيلها إلى أي عنوان في دبي. كما يمكن للمغادرين دخول صالة «مرحبا» في مطار دبي الدولي وتناول المأكولات والمشروبات مجاناً والاستفادة من خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» وخدمات أخرى قبل الإقلاع.

ويمكن لعملاء الإمارات للعطلات حجز الخدمتين الجديدتين من خلال التواصل مع مركز اتصال طيران الإمارات أو زيارة أي من مكاتب الإمارات للعطلات في دولة الإمارات.

وتقدم الإمارات للعطلات برامج عطلات متكاملة تغطي غالبية الوجهات ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات. ويهتم فريق العمل من الخبراء بأدق التفاصيل وتوفير برامج على الأرض وفي الأجواء تناسب جميع المتطلبات والميزانيات.

وتضع الإمارات للعطلات قيد التنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل، ويشمل ذلك اختيار شركاء من أفضل الفنادق ومنظمي الجولات السياحية لضمان سلامة عملائها. وتوفر الإمارات للعطلات خيارات مرنة لتغيير الحجوزات، بالإضافة إلى خدمات المساعدة والدعم على مدار الساعة.

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